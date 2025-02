Découvrez comment le versement mobilité impacte votre entreprise et votre quotidien

Définition et impact local du versement mobilité #

Cette contribution concerne les entreprises de 11 employés et plus, avec une forte concentration en Île-de-France et dans les grandes villes. Son objectif ? Financer efficacement les réseaux de transport public.

La gestion de ces fonds est confiée à l’Urssaf qui redistribue ensuite l’argent aux autorités compétentes en mobilité. Ainsi, cela permet une meilleure maintenance et expansion des infrastructures nécessaires à une mobilité urbaine fluide, réduisant la congestion et favorisant l’usage des transports collectifs.

Qui est concerné par cette contribution ? #

Les entreprises situées dans des zones urbaines denses ou en Île-de-France, ayant un effectif de 11 salariés ou plus, sont tenues de s’acquitter du versement mobilité. Cette mesure cible principalement les zones à forte densité où les systèmes de transport public requièrent des financements conséquents pour répondre à la demande croissante.

Il est à noter que certaines structures comme les fondations et associations reconnues d’utilité publique peuvent être exemptées de cette contribution. Cela permet de tenir compte des particularités de chaque structure tout en assurant un soutien adapté aux infrastructures de transport locales.

Comment calculer et déclarer ce versement ? #

Le calcul du versement mobilité débute par la détermination de l’effectif moyen annuel de l’entreprise, qui doit être supérieur ou égal à 11. Ce nombre est obtenu en faisant la moyenne des employés présents chaque mois sur une année. Le montant dû est ensuite calculé en appliquant un taux spécifique à la masse salariale soumise à cotisations sociales.

La déclaration de cette contribution se fait mensuellement via la Déclaration Sociale Nominative (DSN), en utilisant le code CTP 900. Le paiement doit également être effectué chaque mois auprès de l’Urssaf, garantissant ainsi une contribution régulière au développement et à l’entretien des transports en commun.

Dans le cadre de vos obligations d’entreprise, il est crucial de bien comprendre et d’appliquer correctement les règles du versement mobilité pour éviter des erreurs coûteuses. Voici une liste simplifiée pour ne rien oublier :

Vérifiez si votre entreprise dépasse le seuil des 11 employés.

Calculez correctement votre effectif moyen annuel.

Appliquez le taux de versement mobilité correspondant à votre zone géographique.

Effectuez vos déclarations et vos paiements mensuels à l’Urssaf sans retard.

Comprendre et intégrer le versement mobilité dans la gestion des charges de votre entreprise n’est pas seulement une obligation légale, mais aussi une contribution essentielle au bien-être collectif et à l’amélioration de la qualité de vie en milieu urbain. Une meilleure mobilité contribue à des villes plus accueillantes et plus vivables, renforçant ainsi l’attractivité locale pour les entreprises et leurs employés.