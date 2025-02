Profitez de l’offre incroyable sur les granulés de bois chez Leclerc Brico avant fin janvier 2025

Une aubaine pour les amateurs de chauffage écologique #

Jusqu’au 31 janvier, les sacs de 15 kg de granulés certifiés PEFC et DINPlus sont disponibles à seulement 3,79 €, soit 250,14 € la tonne. C’est une opportunité parfaite pour les foyers français de se chauffer de manière économique et respectueuse de la planète.

Ces granulés ne sont pas seulement avantageux pour votre portefeuille mais aussi pour l’environnement. En optant pour ces produits certifiés, vous contribuez activement à la gestion durable des forêts et au soutien de l’économie locale.

Les certifications PEFC et DINPlus, gages de qualité et de responsabilité #

Choisir des granulés de bois certifiés PEFC, c’est s’assurer que le bois provient de forêts gérées de manière responsable. Cette gestion vise à préserver la biodiversité et à maintenir les ressources forestières pour les générations futures. Parallèlement, la norme DINPlus assure une qualité supérieure des granulés, avec un taux d’humidité inférieur à 10% et une faible teneur en cendres, garantissant une combustion efficace et propre.

L’utilisation de granulés DINPlus permet également une réduction significative de l’encrassement des poêles, ce qui diminue les besoins en maintenance et prolonge la durée de vie de votre équipement de chauffage.

Conseils pratiques pour stocker et utiliser vos granulés de bois #

Un bon stockage est crucial pour maintenir l’efficacité des granulés de bois. Il est recommandé de les garder sur une palette, à l’abri de l’humidité et dans un lieu sans grandes variations de température. Ces précautions empêchent l’absorption d’humidité par les granulés, assurant ainsi une combustion optimale et constante.

De plus, le tamisage des granulés avant leur utilisation est une étape souvent négligée mais essentielle. Ce processus aide à éliminer la poussière accumulée lors du transport, prévenant ainsi l’encrassement rapide de votre poêle et garantissant une combustion plus propre.

Stockez vos granulés sur une palette pour éviter le contact direct avec le sol.

Recouvrez-les d’une bâche imperméable pour les protéger de l’humidité.

Évitez les endroits sujets à des fluctuations de température.

Un moment idéal pour investir dans le chauffage durable #

Avec les prix actuels chez Leclerc Brico, c’est le moment parfait pour faire des provisions de granulés de bois. La demande pour des solutions de chauffage écologiques augmente, et ces prix attractifs ne dureront pas éternellement. Profitez de cette offre pour vous préparer à un hiver froid tout en soutenant des pratiques forestières durables.

Les granulés de bois représentent une excellente alternative aux combustibles fossiles, car ils offrent une solution de chauffage à faible impact environnemental. Leur combustion neutre en CO2 aide à combattre le réchauffement climatique, rendant votre choix non seulement pratique mais aussi éthique.

Astuces pour tirer le meilleur parti de vos granulés de bois #

Maximiser l’utilisation de vos granulés de bois est simple avec quelques astuces pratiques. Maintenir votre poêle propre et vérifier régulièrement l’état de la vis d’alimentation et du ventilateur d’extraction peut prévenir les pannes et assurer une performance optimale.

Nettoyez votre poêle régulièrement en suivant les recommandations du fabricant.

Vérifiez l’état de la vis d’alimentation et du ventilateur d’extraction périodiquement.

Ajustez les paramètres de votre poêle selon vos besoins spécifiques pour optimiser la consommation de granulés.

Ces pratiques simples mais efficaces vous aideront à profiter d’une chaleur confortable tout au long de l’hiver, tout en prolongeant la durée de vie de votre système de chauffage.