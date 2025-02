Retraités, dites adieu à la taxe foncière en 2025 : découvrez les conditions pour en bénéficier

Qui peut dire adieu à la taxe foncière en 2025 ? #

L’exonération de la taxe foncière, tant attendue, soulève plusieurs questions : qui pourra en bénéficier et sous quelles conditions ?

Les principales conditions pour bénéficier de cette exonération sont claires : être âgé d’au moins 75 ans au début de l’année d’imposition, ne pas dépasser les plafonds de revenus fixés et être propriétaire de son logement. Ces mesures ciblent les seniors aux revenus modestes, pour qui cette taxe représente une charge lourde.

L’Aspa, une bouée de sauvetage améliorée #

Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) profiteront également de cette exonération sans condition supplémentaire. L’Aspa, destinée aux seniors avec de faibles ressources, augmente son montant en 2025, offrant ainsi un support encore plus robuste.

À lire Découvrez comment le versement mobilité impacte votre entreprise et votre quotidien

Pour être éligible à l’Aspa, il faut répondre à des critères précis : avoir au moins 65 ans, résider en France plus de 6 mois par an, et ne pas dépasser un certain plafond de revenus. Environ 700 000 retraités pourraient bénéficier de cette combinaison d’aides en 2025.

Des bénéfices fiscaux spécifiques pour les 65-74 ans #

Les retraités âgés de 65 à 74 ans ne sont pas laissés pour compte. Ils peuvent bénéficier d’un abattement de 100 € sur leur taxe foncière, à condition de respecter les mêmes critères de revenus que pour l’exonération totale.

Cette aide est appliquée automatiquement, simplifiant ainsi la procédure pour les bénéficiaires. Toutefois, il est crucial de vérifier que cet abattement a bien été pris en compte dans l’avis d’imposition pour éviter toute surprise désagréable.

La suppression de la taxe foncière ne concerne que les retraités répondant à certaines conditions d’âge et de revenus.

L’Aspa est une aide précieuse qui sera augmentée en 2025, soulageant ainsi financièrement les retraités éligibles.

Les retraités de 65 à 74 ans bénéficient d’un abattement spécifique, mais doivent rester attentifs à leur avis d’imposition.

En dépit de ces avancées, certains points méritent une attention accrue. Par exemple, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères reste due, même pour ceux bénéficiant de l’exonération de la taxe foncière. De plus, pour les bénéficiaires de l’Aspa, une partie de l’aide peut être récupérée sur la succession, si le patrimoine dépasse 105 300 €.

À lire Votre voiture fait-elle partie des 560 000 interdites de circulation dès 2025 ? Découvrez-le ici

Les retraités concernés par ces changements devraient consulter leur centre des impôts ou un conseiller fiscal pour s’assurer de leur éligibilité et comprendre les implications long terme de ces mesures sur leur situation financière. Ainsi informés, ils pourront mieux naviguer dans le paysage fiscal de 2025.