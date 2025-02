Retraité de l’Agirc-Arrco : faut-il vraiment remplir une déclaration pour sécuriser votre pension ?

Les rumeurs autour des déclarations de ressources #

Des articles ont prétendu que sans une déclaration de ressources, les pensions pourraient être suspendues. Une nouvelle qui a semé le doute parmi beaucoup.

En réalité, la caisse de retraite complémentaire a clarifié les choses : pour la grande majorité des cas, les retraités n’ont pas à soumettre une telle déclaration pour continuer à recevoir leur pension. Cela ne concerne que certains cas spécifiques, comme le cumul emploi-retraite.

Qu’est-ce qui pourrait affecter le montant de votre pension ? #

Si vous notez une diminution de votre pension nette, cela pourrait être lié à une modification de votre taux de prélèvement à la source. Ce changement peut survenir suite à des ajustements fiscaux annuels ou des modifications dans vos revenus personnels.

Il est essentiel de consulter régulièrement votre espace personnel sur le site de l’Agirc-Arrco pour vérifier ces informations. Cela vous permettra de comprendre tout changement dans le montant de votre pension et dans votre taux de prélèvement.

Comment démêler le vrai du faux ? #

Avec la prolifération des informations erronées sur internet, il devient crucial de vérifier les faits avant de partager des nouvelles potentiellement fausses. Les retraités doivent privilégier les sources officielles pour toutes informations concernant leur pension.

L’Agirc-Arrco encourage ses membres à consulter directement son site officiel pour obtenir des informations précises et à jour. Cela aide non seulement à éviter les malentendus, mais aussi à garantir que vous recevez tous les avantages auxquels vous avez droit.

Voici quelques points essentiels à retenir pour naviguer sereinement dans la gestion de votre pension :

La majorité des retraités n’ont pas à soumettre une déclaration de ressources.

Les changements dans le montant de la pension peuvent être dus à des ajustements du taux de prélèvement à la source.

Consultez régulièrement votre espace personnel sur le site de l’Agirc-Arrco pour des informations fiables et mises à jour.

En conclusion, restez informé et vigilant, et n’hésitez pas à contacter directement l’Agirc-Arrco pour toute question ou clarification nécessaire. Votre retraite est importante, et il est essentiel de disposer des bonnes informations pour la gérer efficacement.