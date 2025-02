Retraités de l’Agirc-Arrco : avez-vous vraiment besoin de déclarer vos ressources pour percevoir votre pension ?

Si vous êtes retraité et affilié à l'Agirc-Arrco, il se pourrait que vous ayez entendu des rumeurs concernant la nécessité de remplir une déclaration de ressources pour continuer à recevoir votre pension.

Clarification importante pour les retraités #

Ces informations, cependant, ne sont pas fondées.

En effet, la caisse de retraite complémentaire des salariés du privé a récemment mis en lumière la circulation de fausses nouvelles sur ce sujet. Il est important de noter que le versement de votre pension de retraite ou de réversion n’est pas conditionné par la soumission d’une telle déclaration, sauf dans des cas très spécifiques liés au cumul emploi-retraite.

Les impacts d’une mauvaise information #

La diffusion de renseignements erronés peut semer la confusion parmi les millions de retraités concernés. Certains peuvent croire, à tort, que leurs pensions pourraient être suspendues faute de cette déclaration. Cela peut provoquer une inquiétude inutile et des démarches superflues.

Assurez-vous de toujours vérifier les informations auprès de sources officielles comme le site web de l’Agirc-Arrco. Cela vous évitera des désagréments et vous permettra de continuer à profiter de votre retraite sans souci administratif supplémentaire.

Pourquoi votre pension pourrait diminuer #

Si vous notez une baisse dans le montant net de votre pension, cela pourrait s’expliquer par un ajustement de votre taux de prélèvement à la source. L’Agirc-Arrco souligne que ce type de modification est indépendant de toute déclaration de ressources.

Vous pouvez facilement consulter le montant de votre pension et le taux de prélèvement appliqué via votre espace personnel sécurisé. Cela vous permettra de comprendre précisément les changements éventuels et de planifier en conséquence.

Liste des actions à prendre pour une retraite sereine :

Consultez régulièrement votre espace personnel Agirc-Arrco pour toute information officielle.

Ne vous fiez pas aux rumeurs et vérifiez toujours les informations à la source.

Contactez directement l’Agirc-Arrco en cas de doute ou de question spécifique.

En résumé, pour les retraités de l’Agirc-Arrco, il est crucial de rester informé via des canaux officiels pour éviter tout malentendu. Vérifiez vos sources et profitez de votre retraite sans tracas administratifs inutiles.