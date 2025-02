Les propriétaires de moteurs puretech, voici comment stellantis vous rembourse: guide complet

Une initiative pour reconquérir la confiance #

0 et 1.2. Cette action vise à compenser pour les désagréments causés par une consommation excessive d’huile et des problèmes avec la courroie de distribution.

Si vous êtes concerné par ces problèmes survenus entre 2022 et 2024, il est crucial de connaître les démarches pour bénéficier de cette indemnisation. Nous allons explorer ensemble les étapes clés pour vous aider à naviguer dans ce processus.

Comment accéder et utiliser la plateforme de réclamation? #

La plateforme en ligne dédiée est au centre de cette démarche compensatoire. Elle est accessible en France et en Espagne, avec des plans d’expansion vers d’autres pays européens d’ici fin février 2025. Pour y accéder, il suffit de visiter le site spécifié par Stellantis et de créer un compte utilisateur.

Une fois connecté, le processus est intuitif : soumettez vos demandes de remboursement en joignant les documents requis. Ces documents incluent les factures d’entretien, les rapports de diagnostics des défauts moteurs et les preuves de dépenses pour les réparations déjà effectuées.

éligibilité et documents nécessaires #

Pour être éligible à l’indemnisation, votre véhicule doit être sous garantie étendue de 10 ans ou avoir moins de 175 000 km au compteur. Il est également impératif que les entretiens aient été réalisés conformément aux recommandations de Stellantis, avec une tolérance de trois mois ou 3 000 km.

Les documents à fournir sont précis : factures d’entretien régulier, rapports de diagnostics et preuves de dépenses pour les réparations antérieures. Cela inclut les interventions sur les réservoirs AdBlue, souvent source de complications techniques.

Factures d’entretien respectant les préconisations de Stellantis.

Rapports de diagnostic indiquant les problèmes spécifiques au moteur.

Justificatifs de dépenses pour les réparations, y compris pour les réservoirs AdBlue.

Problèmes fréquents avec les moteurs puretech et solutions proposées #

Les moteurs PureTech ont été affectés par une consommation excessive d’huile, causant des dégâts internes si non traitée à temps. Stellantis offre maintenant une compensation pour les huiles supplémentaires achetées et les réparations liées à ce défaut.

La dégradation de la courroie de distribution est un autre problème sérieux, pouvant entraîner des pannes majeures du moteur. Les frais de remplacement et les dommages consécutifs sont couverts par cette nouvelle campagne d’indemnisation.

Impact de la campagne sur les consommateurs et avenir de l’initiative #

Cette campagne est plus qu’une simple mesure compensatoire, elle représente un effort de Stellantis pour redorer son blason et restaurer la confiance des consommateurs. En offrant une solution financière aux problèmes rencontrés, Stellantis espère améliorer la satisfaction et fidéliser à nouveau sa clientèle.

L’avenir de cette initiative semble prometteur avec l’expansion prévue à l’échelle européenne. Cela permettra à davantage de propriétaires d’expérimenter les bénéfices de cette campagne et de voir Stellantis sous un nouveau jour, engagé dans la résolution effective des problèmes et dans le soutien continu à ses clients.