Découvrez les secrets de l’assistance à domicile Agirc-Arrco pour retraités : une recette pour un quotidien plus doux

Une assistance culinaire et plus pour les seniors #

L’Agirc-Arrco propose une assistance à domicile qui va bien au-delà du simple soutien logistique ; elle apporte une aide précieuse dans la préparation des repas, garantissant ainsi que les plaisirs de la table restent une réalité, même en période de convalescence ou de difficulté.

Cette initiative s’adresse en particulier aux seniors de plus de 75 ans qui ne bénéficient pas de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA). En offrant jusqu’à 10 heures d’intervention par semaine, l’Agirc-Arrco assure non seulement l’entretien du domicile, mais aussi que les courses et les repas continuent de nourrir le corps et l’esprit.

Démarcher l’assistance à domicile : un processus simple #

Pour bénéficier de cette assistance savoureuse, la première étape est de prendre contact avec l’Agirc-Arrco. Un simple coup de téléphone (bien que payant) permet d’entamer le processus. Lors de cet appel, un conseiller spécialisé évalue les besoins du retraité pour confirmer son éligibilité à ce service personnalisé.

À lire Saviez-vous que votre 75e anniversaire pourrait vous libérer de la taxe foncière ? Découvrez comment!

Une fois l’éligibilité confirmée, et après avoir soigneusement rempli les formulaires nécessaires, l’intervention à domicile peut être organisée en moins de deux jours. Cette rapidité d’exécution assure que les besoins immédiats des seniors sont pris en charge sans délai, leur permettant de continuer à profiter de la vie sans interruption majeure.

Un bouquet de services pour enrichir la vie quotidienne #

L’Agirc-Arrco ne se contente pas de répondre aux besoins immédiats ; l’organisation enrichit également son offre avec des services additionnels tels que le « Diagnostic Bien chez moi ». Ce service permet d’évaluer et d’adapter le logement des seniors pour le rendre aussi confortable et sûr que possible, grâce à l’expertise d’un ergothérapeute.

De plus, le service « Sortir Plus » vise à réduire l’isolement social des personnes de plus de 80 ans en facilitant leurs déplacements hors du domicile. Ces sorties régulières sont cruciales pour maintenir une vie sociale active et stimulante, essentielle à la santé mentale et émotionnelle des seniors.

Assistance dans la préparation des repas

Services de courses alimentaires

Aide à l’entretien du domicile

Évaluation et adaptation du logement

Accompagnement pour les sorties extérieures

L’Agirc-Arrco joue ainsi un rôle essentiel non seulement en soutenant les retraités dans leurs besoins quotidiens, mais aussi en enrichissant leur quotidien à travers des services qui contribuent à leur bien-être global. En s’assurant que les plaisirs simples de la vie, comme un bon repas ou une sortie agréable, restent accessibles, l’Agirc-Arrco aide à nourrir le corps et l’esprit, faisant chaque jour un peu plus léger et plus joyeux.

À lire Les changements cruciaux des pensions Carsat pour 2025 : êtes-vous prêts à les accueillir ?