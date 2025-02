Retraite des femmes en 2025 : découvrez pourquoi les inégalités de pension persistent malgré les réformes

En 2025, la question de l'écart de pension entre hommes et femmes reste plus que jamais d'actualité.

Des écarts de pension qui résistent au temps #

Les statistiques montrent que les femmes perçoivent des pensions inférieures de 43 % à celles des hommes, une réalité frappante malgré les nombreuses réformes entreprises.

Cet écart s’explique principalement par des différences de salaires et des carrières souvent interrompues pour des raisons familiales. Malgré les initiatives pour équilibrer ce déséquilibre, les résultats restent insuffisants, laissant de nombreuses femmes dans une situation précaire à l’heure de la retraite.

Les mécanismes derrière les disparités #

Le calcul des pensions de retraite se base sur les revenus d’activité, où les inégalités salariales et les interruptions de carrière jouent un rôle crucial. Dans le régime général, la pension est calculée sur les 25 meilleures années de salaire, ce qui désavantage fortement les femmes ayant des rémunérations inférieures.

À lire Votre future retraite en tant qu’infirmière : découvrez les surprises que vous réserve votre pension

En outre, les régimes à points, qui accumulent des droits en fonction des périodes cotisées, pénalisent également les femmes ayant pris des congés pour élever leurs enfants ou s’occuper de proches, réduisant ainsi le nombre de points accumulés et, par conséquent, le montant de la pension.

Des solutions réglementaires encore imparfaites #

Les réformes de 2023 ont tenté d’apporter des améliorations au système de retraite, avec des mesures comme la majoration de durée d’assurance pour enfants. Toutefois, ces dispositifs montrent rapidement leurs limites, notamment pour les cas spécifiques comme celui des femmes divorcées, qui ne peuvent parfois pas bénéficier pleinement des majorations du fait de situations familiales complexes.

Il devient impératif de revoir ces réglementations pour mieux s’adapter aux réalités contemporaines et simplifier l’accès aux compensations, afin de garantir à toutes les femmes une retraite digne et équitable, reflétant réellement leurs contributions au monde du travail.

Écart moyen de pension : 43 %

Différence de salaire à temps plein : 14,9 %

Impact des carrières interrompues : réduction significative des points de retraite

La persistance de ces écarts en 2025 montre que le chemin vers l’égalité en matière de retraite est encore long. Les réformes doivent non seulement continuer mais aussi s’intensifier, avec un focus renforcé sur les véritables besoins et réalités des femmes. Alors que le monde évolue, il est crucial que nos systèmes de retraite reflètent et respectent cette évolution, en offrant à tous des conditions de vie dignes et équitables après des années de travail.

À lire Découvrez les meilleures techniques pour chasser les fourmis de votre maison ou jardin