Vous vivez avec un handicap ? Découvrez comment combiner AAH et pension d’invalidité pour optimiser vos aides financières

Zoom sur la pension d’invalidité #

En France, elle est classée en trois catégories, adaptées au degré de réduction de l’aptitude au travail.

La catégorie 1 s’adresse aux personnes avec une incapacité partielle, la deuxième aux individus totalement incapables de travailler mais aptes à exercer une activité limitée, et la troisième à ceux nécessitant l’assistance continue d’une autre personne. Le montant alloué varie en fonction du dernier salaire perçu et peut être réajusté selon l’évolution de la situation médicale.

Décryptage de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) #

L’AAH est conçue pour assurer un revenu minimum aux personnes en situation de handicap. Pour y prétendre, il est nécessaire de présenter un taux d’incapacité d’au moins 80 %, ou de 50 % à 79 % avec des restrictions significatives et persistantes à l’emploi.

Le plafond de cette allocation est fixé à 956,65 euros mensuels, ajustable selon les revenus personnels du demandeur. Cette mesure assure que le total des aides perçues ne dépasse pas un seuil prédéfini, favorisant ainsi une distribution équitable des ressources entre tous les bénéficiaires.

Comment cumuler AAH et pension d’invalidité ? #

Il est possible de cumuler l’AAH avec une pension d’invalidité à condition que le montant de cette dernière ne dépasse pas le maximum autorisé par l’AAH. Si la pension est inférieure, un complément à l’AAH peut être attribué pour atteindre le montant maximal autorisé.

Cette réglementation est conçue pour maintenir l’équilibre des aides sociales en évitant que les ressources totales ne soient trop élevées. Comprendre ces critères est essentiel pour maximiser les prestations tout en respectant la législation en vigueur.

Suivre les bonnes démarches pour obtenir vos droits est crucial :

Déposez votre demande d’AAH auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH).

Adressez votre requête pour la pension d’invalidité directement à la Sécurité sociale.

Assurez-vous d’avoir tous les documents médicaux et justificatifs de ressources nécessaires.

Une préparation adéquate et une compréhension approfondie des critères requis faciliteront l’obtention de ces aides, vous garantissant ainsi un soutien financier optimal pour faire face à votre situation de handicap. Naviguer entre ces aides peut sembler complexe, mais avec les informations et les démarches correctes, vous pouvez sécuriser un revenu stable et adapté à vos besoins.