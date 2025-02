Un français révolutionne la protection des abeilles avec un piège à frelon asiatique fait maison

La genèse d’une invention salutaire #

Dans ce contexte alarmant, Étienne Martin, dessinateur et apiculteur amateur, a conçu un piège novateur. Ce dispositif, baptisé Hornet trap’Er, est conçu pour capturer efficacement ces prédateurs sans nuire aux autres insectes.

Observant les dégâts causés par ces nuisibles sur ses propres ruches en Loire-Atlantique, Étienne a été poussé à agir. Utilisant des matériaux simples et écologiques tels que le bois non traité, il a développé une solution à la fois efficace et respectueuse de l’environnement.

Découverte du fonctionnement du piège #

Le piège fonctionne sur un principe simple mais ingénieux. Lorsqu’un frelon s’approche pour attaquer les abeilles, il est capturé dans une cage grillagée où il s’épuisera et mourra rapidement. Cette méthode sélective assure la capture des frelons tout en préservant les autres insectes bénéfiques.

Voici quelques détails techniques de l’installation : une grille entoure la ruche et des matériaux robustes comme des filets métalliques sont utilisés. Entre août et novembre 2023, ce piège a prouvé son efficacité en capturant 570 frelons asiatiques, soulignant ainsi son potentiel révolutionnaire.

Une initiative open source pour une diffusion large #

Plutôt que de commercialiser son invention, Étienne Martin a choisi de partager les plans de son piège gratuitement. En adoptant une philosophie open source, il espère que d’autres apiculteurs pourront se protéger efficacement contre cette menace sans encourir de coûts prohibitifs.

Cette démarche altruiste a rapidement gagné l’attention et le soutien d’associations d’apiculteurs et d’instituts spécialisés dans la protection des abeilles, qui ont confirmé l’utilité du piège dans diverses régions, bien au-delà de la Loire-Atlantique.

Comment construire ce piège chez vous #

Pour ceux qui désirent mettre en place une défense contre les frelons sans se ruiner, il est possible de fabriquer un piège similaire au Hornet trap’Er. Les matériaux nécessaires sont basiques et facilement accessibles : bois, filets métalliques, et quelques outils de base comme des clous ou des agrafes.

Construisez une structure autour de vos ruches qui permette aux abeilles de circuler librement tout en bloquant les frelons. Ajoutez des attractifs comme du vin blanc pour mieux les attirer dans le piège. Il est crucial d’assurer que les frelons capturés ne puissent pas s’échapper.

Utilisez des matériaux simples et écologiques.

Assurez une construction qui respecte la libre circulation des abeilles.

Intégrez des attractifs naturels pour maximiser l’efficacité du piège.

Ensemble vers un futur sans menace de frelons #

La lutte contre l’invasion des frelons asiatiques nécessite une action collective et bien coordonnée. Grâce à des initiatives comme celle d’Étienne Martin, les apiculteurs disposent désormais d’une arme efficace et accessible pour protéger leurs abeilles.

En partageant ses connaissances et ses ressources, Étienne encourage une mobilisation générale contre cette menace. C’est en unissant nos efforts que nous pourrons envisager un avenir où nos ruches et nos écosystèmes seront sécurisés contre les assauts du frelon asiatique.