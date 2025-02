Ces boissons de Coca-Cola rappelées en Europe pourraient vous surprendre : êtes-vous concerné ?

Une alerte sur vos boissons préférées #

Des niveaux inquiétants de chlorate ont été détectés dans des boissons telles que Minute Maid, Fuze Tea, Sprite, Fanta et Tropico, en plus de la marque emblématique Coca-Cola.

Le problème a été identifié sur des produits distribués en Europe, avec des codes de production spécifiques allant de 328 GE à 338 GE. Ces produits, en circulation depuis novembre 2024, ont été signalés par l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire en Belgique, incitant à une vérification immédiate sous vos canettes ou sur les étiquettes des bouteilles en verre.

Comment réagir face à ce rappel ? #

Coca-Cola Europacific Partners a pris des mesures promptes pour retirer les produits concernés des rayons et continue ses efforts pour éliminer tout risque potentiel. Les consommateurs possédant des produits affectés sont invités à ne pas les consommer et à les rapporter au point de vente pour un remboursement complet.

À lire L’alerte gourmets pour vérifier vos frigos avec de nombreux fromages de chèvre rappelés en France ?

Sur le site de production à Gand, des tests sont effectués régulièrement pour assurer la conformité des produits. Les résultats récents ont poussé cette décision de rappel, bien que la filiale française de Coca-Cola assure que seuls deux lots ont été affectés et distribués en France, réduisant ainsi l’impact sur le marché français.

Les risques pour la santé expliqués #

Le chlorate, bien qu’utilisé dans divers processus industriels y compris le traitement de l’eau potable, présente des risques pour la santé lorsqu’il est ingéré en grande quantité. Il peut interférer avec l’absorption de l’oxygène dans le sang, provoquer des troubles rénaux ou des irritations sévères.

Pour les plus jeunes et les personnes avec des carences en iode, l’exposition même à faible dose peut être plus risquée, entraînant des anomalies de croissance. Heureusement, les niveaux détectés dans les boissons rappelées sont considérés comme très faibles et ne devraient pas poser de risques immédiats de santé publique selon les analyses d’experts indépendants.

Voici les produits spécifiquement mentionnés dans le rappel :

À lire Comment continuer à conduire avec une vignette Crit’Air 3 malgré les interdictions des ZFE ? Découvrez des astuces méconnues !

Canettes Fuze Tea Pêche (code de production 335 GE2)

Bouteilles de Coca-Cola sans sucres 1 L en verre consigné (code de production 337 GE1)

Si vous possédez l’un de ces produits, il est conseillé de suivre les directives de rappel et de retourner les produits en magasin. Restez informés et prudents, et assurez-vous de vérifier régulièrement les mises à jour concernant vos produits de consommation habituels.