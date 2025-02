Vous êtes retraité ? Découvrez l’impact financier de l’abattement de 10% sur vos pensions

Une mesure fiscale à double tranchant #

Tous les retraités bénéficient de cet abattement, qui s’applique aux pensions versées par le régime de base de la Sécurité sociale ainsi que par les régimes complémentaires.

Cette mesure, bien qu’apparentée à celle dont bénéficient les salariés, ne se justifie pas par des frais professionnels et constitue donc une dépense fiscale spécifique. Le plafond de cet abattement peut atteindre 4 321 € par foyer, selon l’article 4321 du Code général des impôts.

Les bénéficiaires et les critiques de la mesure #

Le Conseil des prélèvements obligatoires critique cette mesure pour sa distribution inéquitable. En effet, elle profite majoritairement à la moitié supérieure des revenus, où l’impact fiscal peut être significatif. Pour les foyers dans les tranches d’imposition les plus élevées, l’économie d’impôt peut atteindre jusqu’à 1 855 € annuellement.

À lire Retraite Carsat 2025 : découvrez comment maximiser votre pension et vivre sereinement

Par ailleurs, il existe un autre type d’abattement pour les personnes de plus de 65 ans ou invalides, applicable sous conditions de ressources à l’ensemble du revenu imposable. Cela montre la complexité et la spécificité des abattements fiscaux liés à l’âge et à la situation personnelle.

Les implications économiques de la suppression proposée #

La proposition du Medef de supprimer cet abattement fiscal a provoqué un tollé parmi les syndicats, notamment la CGT et la CFTC. Cette mesure, selon eux, risquerait de diminuer le pouvoir d’achat des retraités. D’un autre côté, elle pourrait générer des recettes supplémentaires significatives pour l’État, évaluées à environ 4,6 milliards d’euros.

Le débat est donc posé entre la nécessité de financer les retraites de manière durable et l’équité fiscale entre les citoyens. Le Conseil d’orientation des retraites, avec Gilbert Cette à sa présidence, souligne l’importance de revoir ces dispositifs dans le cadre d’une réforme globale des retraites.

En résumé, l’abattement de 10% sur les pensions de retraite est un sujet complexe qui touche à la fois les finances publiques et la justice sociale. Voici quelques points clés à retenir :

À lire Les conséquences alarmantes de la suppression des allocations CAF : un tournant pour les bénéficiaires et la société

L’abattement est universel pour tous les retraités, mais son impact varie selon les tranches de revenu.

La suppression de cet abattement pourrait augmenter les recettes de l’État, mais aussi réduire le revenu disponible des retraités les plus aisés.

Le débat sur l’équité et l’efficacité de cet abattement est loin d’être clos.

Dans un contexte où la population vieillit et où les questions de financement des retraites deviennent de plus en plus pressantes, comprendre les mécanismes comme celui de l’abattement fiscal est essentiel pour tous, retraités actuels et futurs.