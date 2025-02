Voici pourquoi votre retraite complémentaire Agirc-Arrco pourraient subir une baisse de 10% dès votre départ

Les dessous du malus de 10 % sur votre pension complémentaire #

Ce malus, officiellement nommé « coefficient de solidarité », peut initialement sembler déroutant et même frustrant.

Introduit en 2019, ce malus vise à inciter les salariés à prolonger leur activité professionnelle d’au moins un an. Il s’applique pendant trois ans ou jusqu’à ce que le retraité atteigne l’âge de 67 ans, dans le but de soutenir financièrement le système de retraites par répartition et d’en assurer la viabilité à long terme.

Qui est touché par cette réduction et comment y échapper ? #

Tous les salariés partant à la retraite à l’âge légal avec une carrière complète sont en principe concernés par ce malus. Cependant, il existe des exceptions. Par exemple, les personnes en situation de handicap ou celles qui sont exemptées de CSG en raison de leurs ressources peuvent ne pas être soumises à ce malus.

Il est crucial de se renseigner auprès de votre caisse de retraite pour connaître votre situation spécifique et les possibilités d’exemption. La connaissance précise de votre situation vous permettra d’éviter des pertes inutiles et de maximiser votre pension.

Implications financières du malus sur votre retraite #

Le malus de 10 % ne s’applique que sur la partie complémentaire de votre pension. Si vous percevez, par exemple, une pension complémentaire annuelle de 12 000 euros, vous verrez votre revenu diminuer de 1 200 euros par an. Cela se traduit par 100 euros de moins chaque mois pendant au maximum trois ans ou jusqu’à vos 67 ans si vous décidez de retarder votre départ à la retraite.

Cette situation nécessite de peser soigneusement vos options : partir à l’âge légal et accepter ce malus ou travailler un an de plus pour profiter pleinement de votre pension sans réduction. Votre décision dépendra de vos besoins financiers immédiats, de votre état de santé et de votre projet de vie à la retraite.

Consulter votre caisse de retraite pour des informations personnalisées.

Vérifier les conditions d’exemption du malus.

Planifier financièrement en tenant compte des possibles diminutions de revenus.

En définitive, le malus de 10 % sur la pension complémentaire Agirc-Arrco représente un enjeu significatif pour les futurs retraités. Se renseigner activement et faire des choix éclairés est crucial pour sécuriser vos années de retraite et profiter pleinement de cette nouvelle étape de votre vie.

