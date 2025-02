Alerte sécurité : avez-vous acheté cet accessoire chez Auchan ? Risque de blessures, agissez vite !

Le gouvernement, via le site Rappel Conso, a récemment mis en garde les consommateurs contre un accessoire de maison vendu par Auchan, potentiellement dangereux.

Une alerte de sécurité pour les acheteurs chez Auchan #

Cet article, non conforme à la norme NF D80-010, soulève des inquiétudes sérieuses quant à la sécurité des utilisateurs.

Commercialisé depuis janvier 2021, cet accessoire a été disponible à l’achat jusqu’au 29 janvier 2025. Tous les lots concernés par cette vente doivent être considérés comme risqués. La non-conformité spécifiée menace de provoquer des blessures, un risque non négligeable pour tout utilisateur.

Quels produits sont concernés ? #

Il s’agit précisément des tables à repasser de dimensions 110x32cm, identifiées sous la marque Auchan. Ces produits, vendus tant en magasin physique qu’en ligne, portent le modèle ou référence SKU: 600090039. Leur GTIN est 3665257160050, couvrant tous les lots distribués en France.

À lire Attention aux amateurs de porc : rappel urgent de rôtis contaminés par la listeria dans les magasins U

Le motif du rappel est particulièrement alarmant : la table pourrait céder sous un poids inférieur à 40kg, représentant un danger imminent pour son utilisateur. Ainsi, la sécurité de votre foyer pourrait être compromise par la simple utilisation de cet accessoire apparemment banal.

Comment réagir à cet avertissement ? #

Les consommateurs possédant cet accessoire doivent immédiatement cesser son utilisation et le rapporter au point de vente Auchan le plus proche. Le rappel officiel stipule que le produit doit être retourné avant le 30 avril 2025 pour obtenir un remboursement complet.

Un numéro de contact a été mis à disposition pour répondre à toutes les questions ou préoccupations : 0359305930. N’hésitez pas à utiliser cette ligne directe pour obtenir assistance et informations supplémentaires sur la procédure de rappel.

Actions recommandées :

À lire Alerte sécurité : découvrez pourquoi les yaourts à la châtaigne que vous adorez pourraient être dangereux

Ne plus utiliser le produit dès maintenant

Rapporter le produit au magasin Auchan pour un remboursement

Contacter le service client pour toute question via le numéro fourni

La sécurité des consommateurs étant une priorité absolue, il est crucial de prendre ces avertissements au sérieux et d’agir rapidement pour éviter tout incident. Vérifiez si vous possédez cet accessoire chez vous et suivez les instructions du rappel sans tarder. Votre réactivité peut non seulement préserver votre sécurité mais aussi celle de votre entourage.