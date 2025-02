Attention, automobilistes : découvrez si votre voiture fait partie des modèles les plus prisés par les voleurs de pièces détachées

La recrudescence des vols de pièces détachées de voitures est une réalité qui frappe de plus en plus les automobilistes français.

Les chiffres alarmants de l’augmentation des vols #

Selon l’UFC-Que Choisir, l’année 2024 a vu une augmentation de 4% de ces méfaits, avec un total de 95 363 actes recensés. Un phénomène qui ne cesse de s’intensifier depuis quelques années.

De manière encore plus inquiétante, l’augmentation sur les quatre dernières années atteint 25,3%. Les grandes agglomérations, hors Paris, sont les plus touchées, avec un taux de vols 1,7 fois supérieur à celui des zones moins densément peuplées. Cette tendance soulève une véritable inquiétude chez les possesseurs de véhicules.

Des départements particulièrement vulnérables #

Certains départements se distinguent par une fréquence accrue de ces vols. Les Bouches-du-Rhône, la Seine-Saint-Denis, la Loire-Atlantique, le Val-d’Oise, les Pyrénées-Orientales et le Val-de-Marne sont en tête de liste. En Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, la situation est même plus critique qu’à Paris ou dans les Hauts-de-Seine.

Cette géographie du vol de pièces détachées met en lumière des zones où les propriétaires de voitures doivent être particulièrement vigilants. Le stationnement sécurisé et la surveillance deviennent des priorités pour éviter de se retrouver victime de ces délits.

Zoom sur les modèles de voitures les plus ciblés #

Les modèles les plus populaires ne sont pas épargnés par ces vols. Les Renault Clio, Peugeot 208 et 2008, ainsi que la Citroën C3, figurent parmi les véhicules les plus touchés. Ces modèles, très répandus sur les routes françaises, sont des cibles de choix pour les voleurs de pièces détachées.

Il n’est cependant pas uniquement question de voitures populaires. Des modèles haut de gamme comme certaines Mercedes ou BMW sont également prisés pour leurs pièces rares et leur valeur sur le marché noir. Les propriétaires de ces véhicules doivent donc redoubler de prudence.

Voici une liste non exhaustive de conseils pour protéger votre véhicule contre les vols de pièces détachées :

Garez votre voiture dans un garage fermé ou un endroit sécurisé.

Installez un système d’alarme ou un dispositif de repérage.

Restez vigilant et informé des tendances locales en matière de criminalité automobile.

La vigilance et la prévention sont vos meilleurs alliés contre le vol de pièces détachées. En suivant ces conseils et en restant informé sur les modèles de voitures les plus ciblés, vous pourrez mieux protéger votre bien. Gardez à l’esprit que la sécurité de votre véhicule contribue également à la sécurité de votre environnement immédiat.