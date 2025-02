Carrefour annonce un grand tournant écologique : fin des prospectus papiers à découvrir

Dès le 31 mars 2025, Carrefour ne distribuera plus de catalogues publicitaires en format papier.

Un virage écologique significatif pour Carrefour #

Cette décision, prise sous la direction d’Alexandre Bompard, représente une avancée majeure en termes de responsabilité environnementale pour l’entreprise.

La suppression des prospectus papier permettra de sauvegarder 75 000 tonnes de papier, un geste non négligeable pour la planète. Cela illustre aussi une volonté forte de l’enseigne de se moderniser tout en conservant une conscience écologique.

La digitalisation, une solution d’avenir #

Carrefour ne laisse pas ses clients sans alternatives. Depuis 2022, l’enseigne a enrichi son offre numérique, permettant aux consommateurs d’accéder aux promotions via divers canaux numériques comme leur site web, une application mobile dédiée, WhatsApp et par email.

En parallèle, pour ceux préférant le contact physique avec les offres, Carrefour maintiendra des catalogues en libre-service dans ses points de vente. Cette stratégie s’aligne sur celle d’autres grandes enseignes comme E.Leclerc, précurseur en la matière.

Une tendance qui se généralise dans le secteur #

Carrefour n’est pas isolé dans cette démarche de réduction des déchets papier. D’autres grandes enseignes de la distribution, telles que E.Leclerc et Cora, ont déjà commencé à adopter des politiques similaires, bien que certains concurrents, comme Lidl, continuent de distribuer des millions de prospectus chaque année.

Le changement de comportement des consommateurs influence également ces décisions. Avec l’initiative gouvernementale « Oui Pub » et l’augmentation des autocollants « Stop Pub » sur les boîtes aux lettres, il est clair que la demande pour moins de papier est en hausse.

Voici quelques points clés de cette transition :

Économie de 75 000 tonnes de papier depuis 2022.

Offres disponibles sur plusieurs plateformes numériques.

Adoption de stratégies similaires par d’autres grands noms de la distribution.

Cette transition vers le numérique n’est pas seulement une réponse à une prise de conscience écologique, mais aussi une adaptation à l’évolution des attentes des consommateurs qui recherchent plus de flexibilité et d’accessibilité dans leurs habitudes d’achat. Carrefour, en prenant ces mesures, se positionne comme un leader responsable, prêt à innover pour le bien-être de la planète et le confort de ses clients.