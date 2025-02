Réforme des retraites : découvrez les premiers Français contraints à prolonger leur activité jusqu’à 64 ans

Qui sont les premiers concernés par le nouvel âge de retraite ? #

Ceux nés dans la seconde moitié de 1961 sont les premiers visés. Dès 2023, l’âge de départ pour ces individus est fixé à 62 ans et 4 mois, augmentant graduellement chaque année.

Cette progression continue jusqu’en 2031, où chaque génération verra son âge de départ à la retraite augmenter de quatre mois par année. Par exemple, ceux nés en 1962 devront attendre 62 ans et 8 mois, et ainsi de suite, jusqu’à ce que ceux nés en 1966 et après partent à 64 ans.

Des exceptions permettent-elles un départ anticipé ? #

Malgré cette augmentation générale, certaines catégories de travailleurs peuvent prétendre à des départs anticipés. Les carrières longues, par exemple, permettent à ceux ayant commencé à travailler très jeunes de partir plus tôt. Ainsi, ceux ayant débuté leur carrière avant leurs 16 ans peuvent prétendre à la retraite dès 58 ans.

D’autres exceptions incluent les travailleurs en situation de handicap, qui peuvent partir dès 55 ans si certaines conditions sont remplies, et les personnes invalides ou inaptes au travail qui conservent la possibilité de partir à 62 ans.

Quelles sont les autres modifications apportées par la réforme ? #

Outre le recul de l’âge légal, la réforme apporte plusieurs ajustements notables. La revalorisation des pensions minimales est une avancée majeure : dès 2025, le minimum pour une carrière complète sera de 1 200 euros brut mensuels, représentant environ 85% du SMIC net.

La réforme prévoit également la fermeture progressive des régimes spéciaux. Par exemple, dès septembre 2023, les nouveaux embauchés dans certains secteurs seront affiliés au régime général, standardisant ainsi le système de retraites.

Ajustements pour les mères de famille : une surcote anticipée est désormais possible dès 63 ans pour celles ayant suffisamment cotisé.

Soutien aux enfants orphelins : ils peuvent percevoir une pension jusqu’à 21 ans, et sans limite d’âge en cas de handicap.

Valorisation des carrières atypiques : les élus locaux et les sportifs professionnels peuvent désormais valider jusqu’à 8 années supplémentaires pour leur retraite.

La réforme des retraites marque un tournant dans la politique sociale française, adaptant le système aux enjeux démographiques et économiques actuels. Les premiers concernés par cette réforme devront ajuster leurs plans de carrière, tandis que les générations suivantes se prépareront à une nouvelle réalité de la vie active prolongée.

