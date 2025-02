Impact des fermetures bancaires sur nos aînés et petites villes : les départements français en première ligne

La fermeture massive d’agences bancaires, un phénomène en expansion #

Avec l’augmentation des services en ligne, les agences physiques perdent leur attrait, entraînant la fermeture de plus de 40 agences par une des principales banques de France. Cette décision repose principalement sur des critères de rentabilité, qui ne sont plus atteints dans ces localités.

La baisse de fréquentation est significative et soulève des questions sur l’avenir de l’accès aux services bancaires, notamment pour les populations moins à l’aise avec le digital. Les banques prévoient une réduction de 8% à 20% de leur réseau d’ici 2027, ce qui pourrait se traduire par la fermeture de milliers d’agences supplémentaires.

Focus sur Le Crédit Agricole : une stratégie de fermeture ciblée #

Le Crédit Agricole figure parmi les banques les plus touchées par ce phénomène, avec la fermeture annoncée de nombreuses agences, surtout en Normandie. Cette région verra disparaître environ 20 agences, impactant directement l’accès aux services bancaires pour ses habitants. Les départements de Seine-Maritime et de l’Eure sont les plus affectés.

Les responsables du Crédit Agricole justifient ces fermetures par une diminution notable de la fréquentation, avec une moyenne de quatre visites par jour. En réponse, la banque envisage de développer des partenariats avec des commerçants pour maintenir un service de proximité, bien que cette solution ne soit pas encore pleinement acceptée par les populations locales.

Les répercussions sur les populations rurales et âgées #

Les fermetures d’agences en milieu rural suscitent une inquiétude particulière. En effet, dans des zones comme l’Aveyron et le Tarn, où la fermeture de cinq agences est prévue, les services bancaires jouent un rôle quasi-public. Pour les populations âgées, souvent réticentes ou inadaptées aux outils numériques, la fermeture des agences locales est synonyme d’isolement financier.

Face à cette situation, des voix s’élèvent pour demander un maintien des services essentiels, surtout pour les clients qui dépendent encore fortement de l’accès physique aux banques. Les réductions d’horaires, avec des agences ouvertes seulement trois jours par semaine, compliquent davantage l’accès aux services nécessaires.

Normandie : 20 agences fermées

Seine-Maritime et Eure : 17 agences touchées

Aveyron : 5 agences concernées

Tarn et Tarn-et-Garonne : Plusieurs fermetures prévues

La transformation du paysage bancaire français pose ainsi des défis majeurs, notamment en termes d’équité d’accès aux services financiers. Alors que le numérique offre des opportunités d’efficacité et de commodité, il est crucial de ne pas laisser derrière ceux pour qui la technologie reste un obstacle. Cette transition doit être gérée avec soin pour éviter de creuser les inégalités déjà présentes entre les zones urbaines et rurales, et entre les générations.

