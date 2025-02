Carsat renforce la sécurité de vos pensions: découvrez comment vos données bancaires sont désormais protégées

Un nouveau pas vers la sécurisation des paiements de retraite #

En 2022, l’Assurance retraite a estimé à 42 millions d’euros le montant de la fraude, une somme qui reste minime par rapport aux 150 milliards d’euros distribués. Pour renforcer la sécurité de ces transactions, les caisses régionales de l’Assurance retraite ont désormais accès au fichier Ficoba, supervisé par la Direction générale des finances publiques (DGFiP).

Cette intégration permet une vérification accrue des informations bancaires, assurant que les fonds parviennent aux bons destinataires. Auparavant, ce fichier était limité au contrôle des ressources mais, depuis février 2023, il englobe également la gestion des coordonnées bancaires pour les paiements des pensions.

Comment fonctionne le fichier ficoba? #

Le fichier Ficoba est une base de données exhaustive où sont recensés tous les comptes bancaires ouverts en France. Il contient des informations essentielles telles que le nom de l’organisme gérant le compte, l’identité des titulaires et les caractéristiques du compte (numéro, type, etc.). Toutefois, il est important de noter que Ficoba ne détient pas de détails sur les opérations réalisées ou les soldes des comptes.

À lire Attention retraités ! Découvrez comment une fraude à l’Agirc-Arrco pourrait menacer vos économies

Ce fichier est régulièrement mis à jour par les établissements bancaires, et les informations sont conservées pendant toute la durée de vie du compte et dix ans après sa clôture. Ce système permet aux organismes de retraite de vérifier en temps réel la validité des coordonnées bancaires fournies par les retraités.

Les bénéfices pour les retraités #

L’accès élargi au fichier Ficoba par les Carsat offre plusieurs avantages. Premièrement, il simplifie le processus de vérification des coordonnées bancaires, évitant ainsi les erreurs de paiement. De plus, les mises à jour plus fréquentes du fichier permettront de rafraîchir les données hebdomadairement, améliorant ainsi l’efficacité des vérifications.

À long terme, cette évolution pourrait même supprimer la nécessité pour les retraités de fournir un RIB lors de changements de compte bancaire ou de nouvelles demandes de retraite. Cela représente un gain de temps significatif et une réduction des démarches administratives, contribuant à un service plus fluide et sécurisé.

Voici quelques points clés à retenir :

À lire Comprenez pourquoi votre retraite n’augmentera pas de 2,2% en janvier 2025, mais ne vous inquiétez pas!

Le fichier Ficoba est maintenant utilisé pour sécuriser les paiements des pensions de retraite.

Il contient des informations détaillées sur chaque compte bancaire ouvert en France.

Les Carsat peuvent accéder à ces données pour vérifier les coordonnées bancaires en temps réel.

Ce système contribue à réduire les risques de fraude et les erreurs de paiement.

En conclusion, l’accessibilité du fichier Ficoba aux caisses régionales de l’Assurance retraite est une évolution majeure qui renforce la sécurité des paiements de pension tout en simplifiant les procédures pour les retraités. C’est un pas de plus vers un système de retraite plus efficace et sécurisé.