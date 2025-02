Chômeurs, réjouissez-vous ! Vous aurez droit à 35 jours de congés indemnisés en 2025 : découvrez comment en bénéficier

En 2025, une grande nouvelle attend les demandeurs d'emploi : ils bénéficieront de 35 jours de congés indemnisés par an.

Un droit au repos enfin reconnu pour les demandeurs d’emploi #

Cette mesure, qui vise à équilibrer les droits entre salariés et chômeurs, comptabilise chaque jour de la semaine, y compris les weekends et jours fériés.

Imaginez pouvoir vous évader, renouer avec vos passions ou simplement passer du temps précieux avec vos proches sans la pression financière habituelle. Ces jours de repos sont une véritable bouffée d’air frais dans le quotidien souvent stressant du demandeur d’emploi.

Comment notifier votre absence pour sécuriser vos allocations ? #

Afin de profiter pleinement de ce nouveau droit sans encombre, il est essentiel de notifier France Travail en cas d’absence de plus de 7 jours. Vous avez plusieurs moyens à votre disposition : par téléphone, en ligne ou en agence. Cette démarche simple garantit le maintien de vos allocations.

Ne laissez pas une mauvaise surprise gâcher votre retour de vacances. Une absence non déclarée peut en effet conduire à la suspension de vos droits. Prévenez à temps pour partir l’esprit tranquille et revenir serein.

Optimisation de vos jours de congés : quelques astuces #

Disposer de 35 jours de congés par an offre de nombreuses possibilités, mais encore faut-il savoir les utiliser judicieusement. Pensez à les planifier autour des jours fériés pour maximiser vos périodes de repos sans épuiser votre quota trop rapidement.

Il est également sage de prévoir vos vacances en accord avec vos obligations administratives ou professionnelles futures. Une bonne planification peut vous aider à éviter les chevauchements et les stress inutiles.

Contactez par téléphone un conseiller de France Travail

Faites votre déclaration en ligne depuis votre espace personnel

Présentez-vous directement en agence pour une assistance personnalisée

Des idées pour profiter de vos congés #

Outre le repos bien mérité, pourquoi ne pas utiliser ces jours pour découvrir de nouvelles cuisines ou revisiter vos classiques culinaires français ? L’art gastronomique est une célébration du temps libre, une manière de voyager à travers les saveurs sans quitter votre domicile.

Organisez des repas avec des amis ou des ateliers de cuisine en famille. La nourriture rassemble et enrichit les relations. Profitez de chaque moment pour vous réinventer à travers des recettes innovantes ou traditionnelles.

En respectant les directives et en planifiant soigneusement, ces 35 jours de congés peuvent devenir une source de joie et de renouveau. Prenez le temps de vivre pleinement chaque jour de repos accordé, et assurez-vous de garder le contact avec France Travail pour une expérience sans tracas.