Les numéros 09-48 et 01-62 vous harcèlent ? Voici comment vous pouvez enfin vous en protéger efficacement

Comprendre l’origine des numéros ennuyeux #

Les numéros commençant par 09-48 et 01-62 sont particulièrement notoires, attribués par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), ces numéros sont souvent le masque de nombreuses plateformes de démarchage.

Malgré une régulation stricte, la traçabilité de ces numéros se complique lorsque des entreprises les utilisent pour masquer des activités moins légales, rendant les démarches de blocage et de signalement difficiles pour les consommateurs.

Les mesures réglementaires et leurs limites #

En 2020, la réglementation a tenté de mettre de l’ordre en limitant les horaires des appels de démarchage et en imposant l’utilisation de numéros entifiables. Des entreprises, y compris des géants comme EDF et Canal+, ont été sanctionnées pour non-respect de ces normes, écopant chacune d’amendes conséquentes.

À lire Vous êtes harcelés par les numéros 09-48 et 01-62 ? découvrez d’où ils viennent et comment vous en protéger

Cependant, ces mesures ne sont pas toujours efficaces. Les appels indésirables continuent, souvent en dehors des horaires réglementés, montrant les limites de ces régulations et la nécessité pour les consommateurs de prendre des mesures supplémentaires pour se protéger.

Stratégies de défense contre le démarchage incessant #

Il existe plusieurs méthodes pour vous protéger des appels non désirés. L’inscription sur la liste Bloctel est un premier pas efficace, bloquant la majorité des démarcheurs, à l’exception de quelques cas spécifiques comme les instituts de sondage ou vos fournisseurs actuels.

Si malgré cela, les appels persistent, il est crucial de signaler ces abus à l’Arcep via la plateforme « J’alerte l’Arcep ». Les informations que vous fournirez aideront à enquêter et peut-être à sanctionner les contrevenants récidivistes.

Visitez et inscrivez-vous sur le site Bloctel.

Signalez tout abus sur la plateforme de l’Arcep.

Utilisez des applications de filtrage d’appels pour bloquer les numéros suspects.

Attention aux nouvelles méthodes des fraudeurs #

Les fraudeurs adaptent continuellement leurs méthodes. Récemment, l’utilisation de numéros de portable (06 et 07) pour imiter des institutions de confiance comme des banques ou des assurances est en hausse. Ces pratiques, en plus d’être illégales, sont particulièrement trompeuses car elles abusent de la confiance généralement accordée aux numéros mobiles.

À lire Découvrez les secrets des 7 nations qui dominent les mines d’or mondiales, une richesse inattendue vous attend

Il est essentiel de rester vigilant et de toujours vérifier l’origine des appels avant de divulguer des informations sensibles. En cas de doute, il est préférable de raccrocher et de rappeler l’entité concernée via un numéro officiel pour confirmer la légitimité de la demande.

Découvrez la meilleure protection avec des solutions technologiques avancées #

Pour ceux qui cherchent à aller au-delà des méthodes traditionnelles, des technologies avancées, incluant des applications et des logiciels, offrent maintenant des options robustes pour détecter et bloquer les appels de démarchage. Des applications comme Truecaller et Hiya sont des exemples qui utilisent des bases de données actualisées pour bloquer les numéros connus pour le démarchage.

En outre, certains opérateurs téléphoniques offrent des services de blocage d’appels intégrés. Il est conseillé de contacter votre fournisseur pour découvrir les options disponibles. En combinant inscription sur Bloctel, signalements et technologies avancées, vous pouvez réduire significativement les désagréments liés aux appels non désirés.