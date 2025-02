Attention automobilistes : une hausse de taxe en mars pourrait bouleverser vos dépenses

Une réforme fiscale qui touche les automobilistes dès mars #

Cette augmentation, qui fait partie de la Loi de finances de 2025, a pour but de combattre plus efficacement la pollution atmosphérique.

La modification du seuil d’application de cette taxe affectera principalement les véhicules neufs, avec une baisse de 5 grammes de CO2 par kilomètre chaque année à partir de 2025, rendant cette taxe encore plus stricte à l’avenir.

Le malus écologique se durcit, quel impact pour vous ? #

Avec la refonte du malus écologique, le seuil d’émission de CO2 admissible pour éviter cette taxe passe de 118 à 113 grammes par kilomètre dès le 1er mars 2025. Cette mesure affectera environ 66% des véhicules neufs vendus, selon les projections.

Le barème de la taxe connaîtra également une hausse, avec un plafond qui augmentera chaque année, passant de 60 000 euros en 2025 à 90 000 euros en 2027 pour les véhicules les plus polluants. Ce changement vise à décourager l’achat de véhicules à fort taux d’émission de CO2.

Le malus au poids, une nouvelle donne pour les véhicules lourds #

En plus du malus écologique, le malus au poids sera ajusté. À partir de janvier 2026, les véhicules de plus de 1,5 tonne seront soumis à cette taxe, qui prévoit 10 euros par kilogramme supplémentaire pour les véhicules entre 1 500 et 1 699 kg.

Cette taxe s’aggravera progressivement avec l’augmentation du poids du véhicule, atteignant jusqu’à 30 euros par kilogramme excédentaire pour les véhicules de plus de 2 tonnes. L’objectif est de limiter l’achat de gros véhicules, souvent plus consommateurs d’énergie et plus polluants.

Quelques implications pratiques :

Les automobilistes devront envisager des alternatives plus écologiques pour éviter ces taxes.

Le marché des véhicules d’occasion pourrait connaître un essor, particulièrement pour les modèles peu polluants.

Les constructeurs de voitures sont poussés à innover davantage dans le développement de véhicules économes en carbone.

Face à ces changements, les automobilistes sont invités à reconsidérer leurs options de mobilité et les impacts financiers associés à leurs choix de véhicules. Les nouvelles mesures fiscales encouragent une transition vers un parc automobile plus respectueux de l’environnement, conformément aux objectifs de l’Union européenne en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.