Révélez les secrets pour une retraite sereine: 50 000 consultations gratuites en mars, découvrez comment y accéder

Préparez votre avenir dès aujourd’hui #

Heureusement, une initiative remarquable est là pour vous guider. L’Assurance retraite, l’Agirc-Arrco et la Mutualité sociale agricole (MSA) unissent leurs forces pour offrir une semaine dédiée à l’information retraite, du 17 au 22 mars 2025.

Cette semaine d’information, intitulée « Rendez-vous de la retraite », offre une opportunité en or pour les actifs de tous les âges de faire le point sur leur carrière et envisager leur retraite avec plus de clarté et de confiance.

Un nombre impressionnant d’entretiens individuels gratuits #

Durant cette période spéciale, pas moins de 50 000 entretiens personnalisés sont offerts gratuitement. Ces sessions, qui durent entre 30 et 45 minutes, peuvent se dérouler soit par téléphone, soit en face à face dans l’un des 680 points d’accueil disséminés à travers la France métropolitaine et les DROM.

Pour ceux qui sont particulièrement concernés par les questions agricoles, 5 000 de ces entretiens sont spécialement réservés aux exploitants et salariés agricoles affiliés à la MSA. La réservation d’un créneau est possible dès le 24 février sur le site Rdv-retraite.fr, marquant ainsi le début d’une démarche proactive vers une retraite sereine.

Des ressources complémentaires pour enrichir votre expérience #

En plus des entretiens individuels, la semaine des « Rendez-vous de la retraite » est jalonnée de webinaires enrichissants. Le premier, prévu le lundi 17 mars, est intitulé « Un nouveau départ, ça se prépare » et se tiendra de 14h à 14h45. Un second webinaire traitant des « Mes interruptions de carrière » suivra le jeudi 20 mars, à la même heure. Pour ceux qui ne pourraient y assister, un replay sera disponible sur le site.

Un tchat en direct est également prévu avec le magazine Notre temps, offrant une session de questions-réponses le mardi 18 mars de 10h30 à 11h30. Ces interactions en direct sont une occasion précieuse de poser des questions spécifiques et d’obtenir des réponses immédiates de la part des experts.

Voici quelques ressources additionnelles pour vous aider dans votre démarche :

Consultations individuelles pour faire le point sur votre carrière.

Webinaires informatifs pour préparer votre retraite.

Un site riche en informations pratiques et services en ligne.

La préparation à la retraite ne se résume pas à la gestion de vos économies; elle englobe également la compréhension de vos droits et options. Les « Rendez-vous de la retraite » représentent donc une opportunité inestimable pour prendre en main votre futur avec assurance et sérénité.