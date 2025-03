Attention à vos agendas : en 2025, les heures creuses évoluent pour s’adapter à l’énergie solaire

Un ajustement nécessaire pour une énergie durable #

La Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) a annoncé une révision majeure des heures creuses, affectant directement 14,5 millions de foyers. L’objectif ? Aligner ces périodes avec la disponibilité accrue de l’énergie solaire.

Traditionnellement concentrées en matinée et en soirée, ces plages horaires seront désormais réparties de manière à optimiser l’utilisation de l’énergie solaire. Ce changement promet de révolutionner notre consommation d’énergie en harmonie avec le rythme naturel du soleil.

Quels changements concrets pour les utilisateurs ? #

À partir du 1er novembre 2025, les anciens créneaux d’heures creuses seront redéfinis. Durant l’été, les heures creuses se situeront entre 11h et 17h, permettant aux consommateurs de tirer parti de la production solaire maximale. En hiver, la nuit restera privilégiée, mais des ajustements diurnes seront possibles.

Enedis jouera un rôle crucial en informant chaque foyer concerné six mois à l’avance, tandis que les fournisseurs d’énergie devront faire de même au moins un mois avant l’entrée en vigueur des nouveaux horaires. Cette transition touchera principalement les foyers habitués aux créneaux matinaux ou vespéraux.

Comment optimiser sa consommation avec les nouveaux horaires ? #

L’adaptation à ces nouveaux horaires nécessitera une gestion avisée de la consommation d’énergie. Les consommateurs devront planifier l’utilisation d’appareils énergivores tels que les machines à laver ou les chauffe-eau pour coïncider avec les heures creuses.

De plus, investir dans des programmateurs ou optimiser l’isolation de son domicile peut contribuer à maximiser les avantages de ces nouveaux créneaux. Pour ceux qui envisagent l’autoconsommation, l’installation de panneaux solaires pourrait également s’avérer judicieuse.

Voici quelques conseils pratiques pour vous préparer :

Investissez dans des programmateurs pour vos appareils électriques.

Optimisez l’isolation de votre domicile, surtout en hiver.

Envisagez l’installation de panneaux solaires pour maximiser l’autoconsommation.

Cette réforme des heures creuses est plus qu’un simple changement de planning; elle représente une étape importante vers une gestion plus écologique et économique de l’énergie en France. En anticipant et en s’adaptant à ces modifications, les foyers français pourront non seulement réduire leurs factures d’électricité, mais aussi contribuer de manière significative à la transition énergétique du pays.