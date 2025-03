Découvrez la recette du succès d’Anthony Bourbon, l’entrepreneur à 100 millions d’euros

Des débuts modestes à la fortune colossale #

En lançant de petites entreprises, il a non seulement bâti une base solide en compétences entrepreneuriales, mais aussi forgé une résilience qui le mènera loin.

La poursuite de ses études en droit et en immobilier s’est avérée cruciale. Ces connaissances lui ont permis de naviguer avec succès dans le monde complexe des affaires, contribuant ainsi à son ascension vers une fortune estimée aujourd’hui à 100 millions d’euros.

Feed : une révolution dans l’industrie alimentaire #

En 2017, Anthony Bourbon lance Feed, une start-up qui bouscule le secteur de la nutrition avec ses repas complets en barres et boissons. L’idée, qui paraît simple au premier abord, répond à une demande croissante pour des solutions alimentaires rapides et équilibrées.

Le succès ne se fait pas attendre : Feed lève 40 millions d’euros dès ses premiers tours de table. Son expansion internationale est fulgurante, avec des produits disponibles dans plus de 40 pays et 4000 points de vente, faisant de Feed un modèle d’entreprise prospère dans la foodtech.

Blast Club : démocratiser l’investissement #

En 2022, Anthony Bourbon innove encore avec le lancement de Blast Club, une plateforme permettant aux particuliers d’investir dans des startups dès 1 000 euros. Cette initiative rend l’investissement en capital-risque accessible à un public bien plus large que les cercles traditionnels d’investisseurs.

En moins de deux ans, Blast Club compte 8 000 membres et a investi plus de 80 millions d’euros. Ce succès témoigne de la capacité d’Anthony Bourbon à identifier et exploiter des niches de marché bénéfiques pour les investisseurs et les entrepreneurs.

Un rôle influent dans « Qui veut être mon associé ? » #

Depuis 2021, Anthony est juré dans l’émission « Qui veut être mon associé ? » sur M6, où il investit dans des startups prometteuses. Son expertise et son flair pour le business lui permettent de détecter des potentiels là où d’autres voient des risques.

À ce jour, il a investi environ 1,5 million d’euros dans diverses entreprises émergentes, renforçant ainsi son image de mentor et d’investisseur perspicace.

Un style de vie qui prône la simplicité #

En dépit de sa fortune, Anthony Bourbon mène une vie relativement simple. Il vit dans un appartement de 40 m² à Paris, préférant réinvestir ses gains dans ses entreprises plutôt que dans des dépenses superflues. Cette approche frugale inspire de nombreux entrepreneurs aspirants.

Il illustre l’importance d’une gestion prudente des finances, prônant l’investissement et le bien-être à long terme plutôt que la consommation immédiate et ostentatoire.

L’impact d’Anthony Bourbon sur l’entrepreneuriat français #

Anthony Bourbon n’est pas seulement un entrepreneur prospère ; il est un véritable innovateur qui redéfinit les standards du monde des affaires français. Que ce soit par sa révolution dans le secteur alimentaire avec Feed ou en ouvrant les portes du capital-risque avec Blast Club, il continue d’influencer fortement l’économie.

Son rôle de mentor dans « Qui veut être mon associé ? » lui permet non seulement d’investir dans de nouvelles entreprises, mais aussi de guider et d’inspirer une nouvelle génération d’entrepreneurs.

Des leçons de vie et d’affaires #

Le parcours d’Anthony Bourbon est riche en enseignements. Son engagement envers l’innovation, l’éducation continue, et une éthique de travail rigoureuse sont des piliers de son succès. Ces principes sont essentiels pour quiconque souhaite emboîter le pas et atteindre des sommets comparables.