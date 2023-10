Les écrans avant le sommeil : une habitude à abandonner pour préserver la santé

L’utilisation des écrans avant de dormir est de plus en plus courante, mais cette habitude nuit à notre qualité de sommeil. Il est temps d’adopter une nouvelle routine en privilégiant la lecture plutôt que les écrans dans nos chambres. En lisant quelques minutes chaque jour, on favorise non seulement un meilleur sommeil, mais aussi la réduction du stress et l’amélioration des capacités cognitives.

La lecture comme antidote au stress et aux tensions quotidiennes #

Trouver refuge dans un livre permet de s’évader et d’oublier les soucis de la journée. D’après une étude menée par l’Université de Sussex au Royaume-Uni, lire pendant six minutes par jour serait suffisant pour diminuer le niveau de stress des participants. Et qui dit moins de stress dit meilleure qualité de sommeil.

À contrario, rester connecté sur son téléphone jusqu’à l’heure du coucher empêche de déconnecter totalement, car on reçoit des messages personnels et professionnels qui nous poursuivent jusque dans notre sommeil.

À lire Face au zona, il est essentiel de rester vigilant face à certains symptômes

Choisir la lecture pour protéger nos yeux des effets néfastes de la lumière bleue #

Préférer un bon livre à son smartphone est également bénéfique pour nos yeux. La lumière bleue émise par les écrans envoie des signaux trompeurs à notre cerveau, lui faisant croire qu’il fait jour. Cela retarde l’endormissement et provoque une fatigue visuelle qui peut engendrer la myopie ou le besoin de lunettes de confort. La lecture préserve ainsi nos yeux des effets néfastes de cette lumière artificielle.

Améliorer sa mémoire et sa concentration grâce à la lecture avant de dormir #

Lire un livre avant de s’endormir a également des vertus sur notre santé cognitive. En se plongeant dans une histoire au fil des soirs, on sollicite notre mémoire pour se souvenir des événements précédents et reconstituer notre lecture. Cette gymnastique intellectuelle aide à prévenir les troubles de la mémoire liés à l’âge et renforce notre capacité de concentration.

Adopter de nouvelles règles pour un sommeil réparateur sans écrans #

Pour ceux qui n’ont pas l’habitude de lire, il est recommandé de choisir un roman facile d’accès plutôt que des essais demandant un effort intellectuel important. Il peut être judicieux d’instaurer des règles strictes afin de favoriser la déconnexion des écrans lors des heures précédant le sommeil, par exemple en n’utilisant pas d’écrans entre 22 h et 6 h du matin. Si cela s’avère difficile, il est possible de se tourner vers une application permettant de bloquer l’accès à certaines fonctionnalités du téléphone durant ces heures.

La qualité de sommeil, un enjeu majeur pour notre santé #

Un sommeil réparateur est essentiel pour préserver notre santé et garantir une bonne récupération physique et mentale. Abandonner les écrans au profit de la lecture dans nos routines du soir permet d’améliorer significativement notre qualité de sommeil tout en offrant des bénéfices indéniables sur notre bien-être global. Il ne tient qu’à nous de prendre conscience des dangers liés aux écrans et d’adopter des habitudes plus saines en leur substituant la lecture avant le coucher.

À lire Pour apaiser le mal de gorge, voici cinq remèdes naturels à considérer