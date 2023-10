Face à une gencive gonflée, comprendre les causes, et les remèdes naturels efficaces

Les gencives saines sont de couleur rose, normalement arrondies autour des dents et non douloureuses. Lorsque les gencives sont anormalement enflées, on fait face à un problème de santé lié aux dents ou à la bouche.

Cela peut entraîner des abcès ou même la perte d’une dent. Voici comment comprendre les causes du gonflement des gencives et les remèdes naturels efficaces pour soulager les douleurs.

Traitement des gencives gonflées autour d’une dent #

Une gencive gonflée autour d’une dent est généralement due à une accumulation de plaque dentaire qui se transforme en tartre et provoque une inflammation de la gencive. Pour le brossage des dents, utilisez une brosse souple et un dentifrice adapté aux gencives sensibles. Consultez rapidement un dentiste pour un détartrage.

Les gencives gonflées sont souvent temporaires. Les douleurs peuvent être soulagées avec une application externe de cataplasme d’argile. Il est préférable de consulter un dentiste afin qu’il puisse réajuster votre appareil si nécessaire.

Wisdom teeth as a cause of swollen and painful gums #

Si vous avez une gencive gonflée et douloureuse au fond de la bouche, il peut s’agir d’une dent de sagesse. Vous pouvez alors mâcher des clous de girofle pour atténuer la douleur en attendant d’aller chez un professionnel pour déterminer si cette dent nécessite une intervention chirurgicale.

Periodontitis and swollen gums #

Si vous souffrez de gencives gonflées et de douleurs généralisées dans toute la bouche, vous êtes peut-être atteint de parodontite. Il est alors nécessaire de consulter votre dentiste le plus rapidement possible.

La prévention reste la meilleure solution : brossez-vous les dents régulièrement avec une brosse souple, évitez le tabac ainsi que la consommation d’aliments et boissons sucrés.

Grossesse et problèmes gingivaux #

La grossesse augmente les risques de maux de dents et de problèmes de gencives gonflées, en particulier pendant les premières semaines. Adaptez donc votre routine de brossage et votre dentifrice si vous êtes enceinte afin d’éviter la gingivite. Si vous êtes enceinte et avez des douleurs aux gencives, abstenez-vous de prendre des médicaments contre la douleur sans l’avis de votre médecin.

Remèdes naturels contre les douleurs gingivales #

Il existe plusieurs remèdes naturels efficaces pour soulager les douleurs causées par des gencives gonflées :

– L’huile essentielle de tea tree : appliquez quelques gouttes sur un coton-tige et passez-le directement sur la zone enflammée. L’effet antiseptique du tea tree aidera à réduire l’inflammation.

– Le bain de bouche au sel : diluez une cuillère à café de sel dans un verre d’eau tiède et rincez-vous la bouche pendant quelques minutes. Le sel aide à réduire l’enflure et les bactéries en excès.

– Le jus d’aloe vera : appliquez directement le gel d’aloe vera sur la zone touchée pour soulager la douleur et accélérer la guérison.

Consulter un dentiste en cas de persistance de la douleur #

Si malgré tous ces conseils et remèdes naturels, vos gencives restent gonflées et douloureuses, il est recommandé de consulter un dentiste. En effet, des douleurs persistantes peuvent être le signe de problèmes plus graves nécessitant un traitement médical approprié. Une consultation chez un professionnel permettra d’établir un diagnostic précis et de prévenir d’éventuelles complications.