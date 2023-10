Dans la lutte contre l’arthrose de la main, un médicament courant pour le psoriasis montre des résultats prometteurs

Dans une étude à double insu et contrôlée par placebo, des chercheurs ont évalué l’efficacité d’une dose hebdomadaire de 20 mg de méthotrexate sur 97 patients souffrant d’arthrose de la main et de synovite. Les résultats montrent que ce médicament utilisé depuis les années 1980 réduit significativement la douleur des individus atteints d’arthrose de la main.

Amélioration notoire avec le traitement au méthotrexate #

Selon le professeur Cicuttini, co-auteur de l’étude, il y a eu amélioration de la douleur pendant le premier mois du traitement aussi bien chez les patients sous méthotrexate que ceux sous placebo. Cependant, le groupe traité avec le méthotrexate a montré un résultat encore plus prometteur comparé au groupe placebo.

Poursuite des recherches pour confirmer les effets du méthotrexate #

Ce n’est qu’un début, dit le professeur Cicuttini, qui appelle à la réalisation d’autres essais. Il est nécessaire d’étudier si l’effet du méthotrexate se prolonge au-delà de six mois, quelle devrait être la durée du traitement et également si le méthotrexate pourrait réduire les dommages articulaires chez les patients atteints d’arthrose de la main liée à une inflammation.

Le méthotrexate déjà largement utilisé dans d’autres domaines #

Approuvé par l’autorité sanitaire américaine (FDA) depuis 1988, le méthotrexate est un médicament bien connu. Il est largement prescrit pour traiter certaines maladies auto-immunes, comme le psoriasis en plaques et la polyarthrite rhumatoïde. Son utilisation dans le traitement des affections articulaires commence donc à prendre forme.

L’arthrose de la main : Une maladie invalidante #

La prise en charge de l’arthrose de la main représente un défi majeur pour la santé publique. Touchant principalement les personnes âgées, cette affection résulte d’une usure progressive du cartilage des articulations des doigts et du poignet. Elle engendre douleurs, raideurs et difficultés à effectuer des mouvements précis.

Aucun traitement curatif pour l’arthrose de la main #

Jusqu’à présent, aucun traitement ne permet de guérir définitivement l’arthrose de la main. Les traitements actuels sont essentiellement axés sur le soulagement des symptômes tels que la douleur et l’inflammation. Parmi eux figurent les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), les analgésiques et les corticostéroïdes injectables, souvent avec des effets indésirables.

Le méthotrexate, une nouvelle perspective de traitement performante #

Avec cette étude sur les effets du méthotrexate, l’espoir d’un traitement plus efficace pour l’arthrose de la main est désormais tangible. Les chercheurs considèrent le médicament comme un nouvel outil prometteur à ajouter à l’arsenal thérapeutique contre cette maladie invalidante.

Anticiper les enjeux futurs de la prise en charge de l’arthrose de la main #

L’identification de nouvelles possibilités de traitement est primordiale face au vieillissement de la population et aux besoins croissants en matière de soins de santé. Le méthotrexate pourrait bien s’avérer être une solution innovante pour soulager la douleur des millions de personnes atteintes d’arthrose de la main et améliorer leur qualité de vie.