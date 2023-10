Christine and the Queens interrompt sa tournée, une décision difficile due à des raisons de santé

La chanteuse française Christine and the Queens a annoncé l’annulation de tous ses concerts prévus en 2023. Cette décision intervient suite à des problèmes de santé rencontrés par la star. L’information a été partagée sur la page Instagram de l’artiste le lundi 16 octobre.

Dans son message, Christine and the Queens indique avoir reçu les conseils de médecins lui recommandant d’interrompre sa tournée. Plus qu’une simple pause, il s’agit bien de l’annulation totale des dates programmées pour cette année.

Les réactions des fans et du monde de la musique #

Nul doute que cette nouvelle a déçu les fans qui attendaient avec impatience les prestations de Christine and the Queens. Les billets pour ces spectacles étaient très prisés, témoignant de l’engouement suscité par l’artiste.

À lire Face aux douleurs digestives, des méthodes pour soulager les crampes d’estomac

Le monde de la musique n’est pas en reste, puisque plusieurs personnalités ont manifesté leur soutien à Christine and the Queens dans cette épreuve. Parmi elles, on compte notamment la superstar internationale Madonna, qui avait collaboré avec la chanteuse sur son dernier album.

Rappel du parcours de Christine and the Queens #

Après un premier disque sorti fin 2022 sous le nom de Redcar, peu remarqué à l’époque, c’est avec l’album Paranoia, angels, true love que Christine and the Queens a véritablement marqué les esprits en juin dernier. Ce disque ambitieux et dense a reçu les louanges de la critique et séduit un large public.

Une tournée aux concerts spectaculaires avait suivi la sortie de cet opus, permettant à l’artiste de se produire sur de nombreuses scènes nationales et internationales.

Que prévoit l’avenir pour Christine and the Queens ? #

Suite à cette annonce, beaucoup se posent des questions sur l’avenir de la chanteuse française. En effet, bien que l’état de santé exact de Christine and the Queens n’ait pas été précisé, il reste une inquiétude quant à sa capacité à revenir sur scène rapidement.

À lire Glycémie élevée : le phénomène du « stress hyperglucidique » pourrait vous affecter

Néanmoins, ne doutons pas de la détermination et du talent dont fait preuve Christine and the Queens depuis le début de sa carrière. Les fans gardent espoir de pouvoir assister à ses concerts dans les années à venir.

Quid des billets déjà achetés ? #

Pour les personnes ayant déjà acheté des places pour assister aux représentations de l’artiste, il conviendra de se rapprocher des points de vente. Les modalités d’échange ou de remboursement seront indiquées par chacun de ces organismes.

Certains chanceux pourront peut-être également se tourner vers les festivals et autres événements musicaux où Christine and the Queens pourrait faire un retour surprise. Prudence toutefois, rien n’est confirmé à ce stade, et il faudra suivre l’évolution de la situation du côté de l’artiste et de son entourage professionnel.

En attendant le retour de Christine and the Queens… #

Malgré cette mauvaise nouvelle pour les fans de l’artiste, chacun pourra se réconforter en écoutant les albums déjà disponibles. Les succès de Christine and the Queens continuent d’être diffusés sur les ondes dans l’attente de nouvelles créations originales.

À lire Lutte contre la mauvaise haleine : un aliment spécifique neutralise efficacement l’odeur d’ail

Nul doute que le talent et la passion qui caractérisent Christine and the Queens sauront lui permettre de revenir sur le devant de la scène lorsque cela sera possible. Dans l’intervalle, souhaitons-lui un prompt rétablissement et de retrouver très vite les planches et les projecteurs.