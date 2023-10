Soulagement de l’arthrose : un traitement surprenant pourrait réduire considérablement la douleur

L'arthrose est la maladie articulaire la plus courante.

Les patients souffrent souvent de poussées douloureuses avec inflammation des articulations. Pour les soulager, plusieurs alternatives existent en plus des médicaments classiques.

Orthèses et accessoires : des solutions non médicamenteuses #

Dans le traitement contre l’ostéoarthrite, des orthèses sont parfois utilisées pour immobiliser les articulations à endolories. Par exemple, dans le cas de l’arthrose de la main, une orthèse peut être portée la nuit ou même durant la journée afin de limiter les mouvements douloureux. Souvent, c’est l’association de plusieurs méthodes qui se révèle efficace pour gérer la douleur.

La TENS : une méthode innovante de lutte contre la douleur #

Récemment, de nouveaux dispositifs sont venus étoffer la gamme des traitements existants pour contrer la douleur liée à l’arthrose. L’un d’eux est la méthode TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation). Le principe consiste à faire passer un courant électrique faible à travers la peau, bloquant ainsi les circuits de la douleur, selon le Dr Laurent Grange, rhumatologue au CHU de Grenoble.

En France, seulement 40 000 personnes disposent d’une prescription médicale pour la TENS destinée aux douleurs chroniques.

Pourtant, bien plus de personnes pourraient bénéficier de cette méthode. Les appareils TENS sont remboursés par l’assurance maladie uniquement sur prescription, jusqu’à un montant maximal de 112 € pour l’achat ou 12 € par mois pour la location.

Un bracelet analgésique et stimulateur d’endorphines #

Un autre dispositif est récemment apparu dans le domaine de la lutte contre les douleurs articulaires : le bracelet analgésique et stimulateur d’endorphines. Après avoir été testé dans une étude clinique, le CHU de Grenoble a confirmé son intérêt en terme de soulagement. Portée 1 à 3 fois par jour pendant 40 minutes, cette technologie peut réduire considérablement les douleurs dues à l’arthrose périphérique des genoux, chevilles, hanches, épaules, coudes et doigts.

Aujourd’hui, ce bracelet est disponible à la location avec un abonnement mensuel de 40€, non remboursé par l’assurance maladie.

Des solutions alternatives adaptées aux besoins de chacun #

Lorsque l’on souffre d’ostéoarthrite, il est essentiel de trouver un traitement efficace permettant de soulager la douleur au quotidien. Pour ce faire, différentes alternatives s’offrent à nous. Ainsi, entre médicaments, orthèses, bracelets analgésiques et méthodes novatrices comme la TENS, il est possible de trouver une solution adaptée aux besoins de chaque patient afin d’améliorer leur confort et leur qualité de vie.

Cependant, il est important de souligner que ces traitements peuvent venir en complément d’un suivi médical adapté. N’hésitez donc pas à consulter un professionnel de santé pour déterminer le traitement le plus approprié à vos symptômes et votre situationprécise.

Grâce aux avancées technologiques et à l’innovation dans le domaine médical, la douleur liée à l’arthrose peut être prise en compte de manière globale avec des solutions alternatives surprenantes et efficaces. Ainsi, les patients atteints d’ostéoarthrite peuvent envisager leurs futurs traitements avec davantage d’options qui correspondent mieux à leurs besoins et attentes.