Face aux douleurs digestives, des méthodes pour soulager les crampes d’estomac

Heureusement, il existe des remèdes pour soulager rapidement ces maux. Dans cet article, nous vous présentons les solutions naturelles et efficaces pour venir à bout des crampes d’estomac.

Identifier la cause des crampes d’estomac #

Avant de trouver un remède à vos maux de ventre, il est important de connaître l’origine de ces douleurs. Les crampes d’estomac proviennent souvent d’une contraction involontaire des muscles situés dans la partie supérieure de l’abdomen. Elles ne doivent pas être confondues avec d’autres types de douleur, comme les douleurs intestinales ou rénales.

Parmi les causes possibles, on peut citer : une intolérance alimentaire ; le reflux gastro-oesophagien ; le stress et l’anxiété ; le syndrome prémenstruel ; un changement d’alimentation ; un trouble intestinal ; la prise de médicaments. Dans de rares cas, les douleurs chroniques peuvent révéler un problème plus grave tel que le syndrome du côlon irritable ; l’ulcère gastrique ou le cancer de l’estomac.

À lire Glycémie élevée : le phénomène du « stress hyperglucidique » pourrait vous affecter

Soulager les crampes avec des probiotiques #

Pour limiter les désagréments digestifs et prendre soin de votre flore intestinale, n’hésitez pas à effectuer une cure de probiotiques. Certains aliments contiennent naturellement ces bonnes bactéries, comme le kombucha, les produits laitiers (yaourt, kéfir, fromage blanc), les dérivés de soja (tempeh et miso), la levure de bière ou encore les choux fermentés (kimchi, choucroute). Une consommation régulière de ces aliments peut favoriser l’équilibre de votre flore intestinale et prévenir de futurs problèmes de crampes.

Masser son ventre avec des huiles essentielles pour lutter contre les crampes d’estomac #

Le massage du ventre, associé à de bonnes huiles essentielles, peut soulager presque instantanément les spasmes gastriques. Parmi les plantes médicinales aux propriétés anti-inflammatoires et analgésiques, citons la mélisse, la camomille allemande, le gingembre, le saule blanc et la mauve. Un automassage avec quelques gouttes de ces huiles essentielles diluées dans une huile végétale permettra de détendre vos muscles abdominaux et d’apaiser rapidement la douleur.

Les bienfaits de l’argile verte sur les crampes d’estomac #

En plus d’agir comme un pansement gastrique, l’argile verte est également un excellent anti-inflammatoire. Pour l’utiliser, il suffit de la consommer en petites quantités et toujours accompagnée d’eau pour favoriser son pouvoir absorbant. Attention toutefois à ne pas en abuser, car une cure trop longue ou dosée peut perturber l’absorption des nutriments et provoquer de la constipation. L’argile verte est donc un remède naturel efficace contre les inflammations gastriques, mais à utiliser avec précaution.

Le charbon actif, allié contre les crampes d’estomac #

Au même titre que l’argile verte, le charbon actif possède des propriétés absorbantes qui peuvent aider à soulager les maux d’estomac. Il peut être utilisé de manière ponctuelle pour absorber les gaz intestinaux et réduire les ballonnements. Cependant, il est important de respecter les recommandations sur la durée et les doses, car une utilisation excessive ou prolongée du charbon actif peut également causer des problèmes digestifs.

À lire Lutte contre la mauvaise haleine : un aliment spécifique neutralise efficacement l’odeur d’ail

Les crampes d’estomac sont un désagrément courant, mais plusieurs méthodes existent pour les soulager rapidement. En identifiant la cause de ces douleurs, vous pourrez choisir le traitement le plus adapté : probiotiques, massages aux huiles essentielles, argile verte ou charbon actif. N’oubliez pas également de prendre soin de votre flore intestinale en adoptant une alimentation saine et équilibrée.