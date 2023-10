Perturbations nocturnes par les ronflements, voici 4 astuces pour des nuits plus paisibles

Les ronflements peuvent créer des perturbations nocturnes et affecter la qualité du sommeil de la personne concernée ainsi que son partenaire. Il est donc important de trouver des solutions anti-ronflement pour améliorer la qualité de votre sommeil.

Le rôle de la position dans le sommeil #

Il est prouvé que dormir sur le dos favorise les ronflements. En effet, cette position entraîne un rétrécissement des voies respiratoires, provoquant une obstruction de la respiration, qui augmente les ronflements. Une première solution serait donc de changer de position pendant la nuit.

La thérapie de la balle de tennis #

Bed Kingdom, un expert en sommeil, propose une méthode simple et peu coûteuse : la thérapie de la balle de tennis. Cette technique consiste à coudre ou coller une balle de tennis dans le dos de votre pyjama, ce qui vous empêche de dormir sur le dos à cause de l’inconfort et vous force à dormir sur le côté. Elle est également recommandée par le NHS (National Health Service).

Le remède de la vapeur d’eau chaude #

Inhaler de la vapeur d’eau chaude peut aider à réduire la congestion nasale, ce qui favorise une meilleure respiration pendant la nuit et soulage les problèmes de ronflement. La vapeur d’eau chaude a un effet décongestionnant qui facilite la respiration.

Les exercices pour la langue #

Une autre astuce pour réduire les ronflements est de réaliser des exercices de langue. Une pratique simple consiste à placer le bout de votre langue contre le dos de vos dents supérieures et à la faire glisser le long du palais 5 à 10 fois.

Boire suffisamment d’eau au quotidien peut être un moyen rapide et économique de traiter les ronflements. Il est généralement recommandé de boire 6 à 8 verres de liquide tout au long de la journée pour rester bien hydraté. Cela favorise la détente des muscles et contribue à réduire les vibrations provoquant les ronflements.

L’apnée du sommeil, une condition liée aux ronflements #

Selon le NHS, l’apnée du sommeil se caractérise par des pauses et des redémarrages de la respiration durant le sommeil. Les symptômes comprennent : des arrêts et des reprises de la respiration, des bruits de respiration bruyants / reniflements / bruits d’étouffement, des réveils fréquents et des ronflements forts. Durant la journée, vous pourriez également ressentir une fatigue importante, avoir des difficultés à vous concentrer, être sujet aux sautes d’humeur et vous réveiller avec des maux de tête.

Si vous rencontrez ces symptômes et avez des préoccupations concernant vos ronflements, n’hésitez pas à consulter votre médecin généraliste. Il pourra vous orienter vers des solutions adaptées pour améliorer votre sommeil et celui de votre entourage.

En suivant ces conseils, il est possible de réduire les perturbations nocturnes causées par les ronflements et de profiter de nuits plus paisibles, tant pour vous que pour votre partenaire.