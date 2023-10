Vaccination grippe 2023-2024 dès le 17 octobre, mais qui bénéficie de la gratuité et quelle corrélation avec le vaccin Covid ?

La grippe, cet ennemi bien connu dont on oublie l’existence en dehors des périodes hivernales, revient sur le devant de la scène avec le lancement de la campagne de vaccination à partir du 17 octobre 2023. Contrairement aux années précédentes, cette année, la vaccination est ouverte à tout le monde sans distinction. Il est cependant toujours recommandé de se faire vacciner même si l’épidémie a déjà débuté, d’après les spécialistes des maladies infectieuses.

Les vaccins anti-grippe et anti-Covid peuvent être administrés simultanément #

Pour faire face à la circulation conjointe des virus de la grippe et de la Covid-19 durant l’hiver, les deux campagnes de vaccination sont combinées, à l’image de ce qui avait été fait l’année dernière. La plupart des groupes prioritaires visés par la vaccination antigrippale sont également éligibles pour une dose rappel contre la Covid-19. Les personnes concernées par les deux vaccinations peuvent donc recevoir les vaccins anti-grippe et anti-Covid en même temps. Si cela n’est pas possible ou si quelqu’un refuse de recevoir les deux vaccins à la fois, il n’y a pas de délai spécifique à respecter entre les deux vaccinations.

Le vaccin contre la grippe ne contenant pas de virus vivants, il n’y a aucun risque de transmission de la grippe par le biais de la vaccination, affirme le Professeur Jean-Paul Stahl, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales. L’organisme développera une protection immunitaire spécifique contre la grippe après avoir été exposé aux fractions de particules virales inactivées contenues dans le vaccin. Il faut compter environ 15 jours après la vaccination pour être protégé contre la grippe.

Le vaccin est élaboré chaque année en fonction des souches du virus circulant et comprend deux souches de virus de la grippe de type A inactivé et deux souches de virus de type B inactivé.

Quels sont les vaccins disponibles en France pour la saison 2023-2024 ? #

Pour cette campagne, quatre vaccins antigrippaux sont pris en charge par la sécurité sociale : Vaxigrip Tetra®, Influvac Tetra®, Fluarix tetra® et Efluelda®. La grippe étant habituellement sans gravité particulière chez les personnes jeunes et en bonne santé, certaines catégories à risque peuvent en revanche développer des formes sévères et des complications.

La liste des personnes à risque #

Parmi les individus à risque, on retrouve les personnes de plus de 65 ans, celles atteintes de certaines maladies chroniques ou d’affections de longue durée, comme des troubles respiratoires, cardiaques, neurologiques, diabétiques ou encore immunodéficitaires. Les femmes enceintes, les personnes obèses, les contacts étroits de nourrissons à risque ou d’individus immunodéprimés et les professionnels de santé exposés à la grippe sont également concernés. La vaccination est pour eux prise en charge intégralement.

L’organisation de la vaccination pour ces personnes à risque #

Les personnes âgées de 2 ans et plus peuvent se faire prescrire le vaccin par un médecin ou une sage-femme. Les personnes de 11 ans et plus peuvent se voir prescrire le vaccin par un médecin, une sage-femme, un pharmacien ou encore une infirmière.

Vaccination maintenant recommandée pour les enfants de 2 à 17 ans sans risques spécifiques #

Pour la première fois cette année, la vaccination antigrippale est conseillée pour tous les enfants âgés de 2 à 17 ans. Bien que les vaccins autorisés sur le marché puissent être administrés dans cette tranche d’âge, le vaccin en spray nasal est recommandé par la Haute Autorité de Santé. Selon une analyse des données de surveillance grippales en France métropolitaine réalisée par Santé Publique France, les enfants de moins de 15 ans, notamment ceux âgés de 2 à 5 ans, sont surreprésentés dans les consultations externes associées aux symptômes grippaux. Pour les personnes âgées de 11 ans et plus, la vaccination peut être effectuée par un médecin, une sage-femme, une infirmière ou un pharmacien.

La grippe est une maladie contagieuse loin d’être anodine, bien qu’elle soit souvent considérée comme telle. Les conséquences sur la santé varient selon les années et les épidémies, causant en moyenne entre 3 000 et 15 000 décès par an en France. Rappelons que se faire vacciner reste le geste citoyen responsable pour se protéger soi-même et protéger ceux qui nous entourent.