La saison de vaccination contre la grippe débute ce mardi, voici les détails à connaître

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté le mardi 17 octobre 2023 et se poursuivra jusqu’au 31 janvier 2024, selon le site web de l’Assurance Maladie.

Raisons d’avancer la campagne de vaccination grippale #

Initialement prévue pour être lancée en même temps que la campagne de vaccination COVID, elle a été avancée de deux semaines compte tenu de l’épidémie actuelle ayant refait surface à la rentrée scolaire de septembre dernier.

Nouveauté cette année : les enfants de 2 à 17 ans sont inclus #

Pour la première fois cette année, les enfants âgés de 2 à 17 ans peuvent également être vaccinés suite aux recommandations favorables de la Haute Autorité de Santé (HAS) en février dernier.

Groupes prioritaires et couverture des coûts par l’Assurance Maladie #

Certains groupes sont toutefois prioritaires pour la vaccination :

Les personnes âgées de 65 ans et plus

Les individus souffrant de certaines maladies chroniques , quel que soit leur âge

, quel que soit leur âge Les femmes enceintes

Les personnes atteintes d’ obésité

Les personnes résidant simplement dans un service de rééducation ou de soins post-aigus.

L’Assurance Maladie prendra en charge à 100% la vaccination des groupes prioritaires et des personnes souffrant de maladies de longue durée. Pour les autres groupes recommandés, dont les enfants âgés de 2 à 17 ans, la prise en charge sera de 65%. La vaccination pour les populations non prioritaires ne sera pas couverte par l’Assurance Maladie.

Également concernés par la vaccination contre la grippe : professionnels de santé, proches d’enfants vulnérables… #

La vaccination est également conseillée pour les professionnels de santé, les aides à domicile ainsi que pour les personnes qui entourent les nourrissons de moins de six mois présentant un risque de complications graves liées à la grippe.

Médecins et sages-femmes peuvent vacciner tous les publics concernés #

Quel que soit le groupe prioritaire ou l’âge des patients, les médecins et sages-femmes sont habilités à administrer le vaccin antigrippal.

Rappel de l’importance de la vaccination après un hiver rude en 2022-2023 #

L’hiver dernier a été marqué par près de 14 000 hospitalisations et environ 1 500 décès dus à la grippe. Les personnes âgées de plus de 65 ans étaient les plus touchées, mais près de 90% des décès concernaient des groupes d’âge plus jeunes.

La vaccination combinée grippe-COVID recommandée pour éviter une triple épidémie cet hiver #

Pour éviter une nouvelle crise sanitaire cet hiver, les autorités sanitaires recommandent aux populations ciblées de procéder à une vaccination dual grippe-COVID.

Faire vacciner les enfants pour protéger l’ensemble de la population #

Même si les enfants sont moins exposés aux formes graves de la grippe, il est important qu’ils soient vaccinés car ils peuvent être vecteurs de transmission du virus vers d’autres personnes mieux protégées.