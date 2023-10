Evolution du cancer du poumon : l’incidence chez les femmes évolue, suscitant l’inquiétude des chercheurs

Il est préoccupant de constater une augmentation des cas de cancer du poumon chez les femmes, notamment aux États-Unis.

D’après la Société américaine du cancer, l’incidence du cancer du poumon est en hausse chez les femmes de moins de 50 ans et celles âgées de 50 à 54 ans, sans que le tabagisme soit plus élevé que chez les hommes. Selon l’Institut national du cancer, les taux de survie à cinq ans sont respectivement de 9% et 6% pour les femmes et les hommes diagnostiqués.

Femmes plus touchées que les hommes, malgré des taux de tabagisme similaires #

Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont mené une étude transversale, c’est-à-dire qu’ils ont étudié l’occurrence de la maladie à l’échelle de la population américaine. Ils ont découvert que l’incidence du cancer du poumon était plus élevée chez les femmes âgées de 35 à 54 ans entre 2000-2004 et 2015-2019.

D’après les résultats, l’écart se creuse entre les femmes et les hommes.

Chez les plus de 55 ans, l’incidence du cancer du poumon reste plus élevée chez les hommes, même si les différences deviennent de plus en plus petites.

« Ces résultats sont très inquiétants », alerte le Dr Ahmedin Jemal, vice-président de la surveillance et des sciences de l’équité en santé à la Société américaine du cancer et auteur principal de l’article. Il avoue ne pas savoir « pourquoi les taux d’incidence du cancer du poumon chez les personnes jeunes et d’âge moyen sont maintenant plus élevés chez les femmes que chez les hommes. »

En effet, le Dr Ahmedin Jemal précise que « la prévalence du tabagisme, principal facteur de risque du cancer du poumon aux États-Unis, n’est pas plus élevée chez les femmes plus jeunes comparées aux hommes plus jeunes, tout comme d’autres facteurs de risque établis tels que les expositions professionnelles. »

Il appelle donc à « des efforts accrus pour promouvoir l’arrêt du tabac au niveau des prestataires de soins de santé et au sein des communautés ; améliorer l’accès aux aides et programmes d’arrêt du tabac grâce à l’expansion de Medicaid ; et augmenter le dépistage du cancer du poumon chez les femmes éligibles. »

Besoin de recherches supplémentaires pour comprendre cette progression #

Des recherches complémentaires doivent être menées

En France, en 2018, on comptait 46 300 nouveaux cas de cancer du poumon, dont 32 800 chez les hommes et 15 100 chez les femmes. Toutefois, le nombre de cancers du poumon augmente chez les femmes au point que Santé Publique France estime que l’incidence du cancer du poumon chez les femmes dépassera celle du cancer du sein dans les années à venir.

Facteurs environnementaux et hormonaux en cause ? #

Selon cette institution, l’exposition à des facteurs environnementaux tels que les produits d’entretien ou le climat hormonal pourrait expliquer cette progression du cancer du poumon chez les femmes. Il est donc crucial de poursuivre les recherches pour mieux comprendre les causes de cette hausse inquiétante et ainsi mettre en place des mesures de prévention adaptées.

