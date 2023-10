En période de tension globale, ces 5 émotions influencent notre bien-être

Effets des crises collectives sur le bien-être psychologique #

Les périodes de stress collectif, comme une pandémie ou une crise climatique, ont un impact majeur sur le bien-être psychologique.

Celui-ci est favorisé par les émotions positives, mais la manière dont nous éprouvons ces émotions est très spécifique, selon les chercheurs.

Rui Sun et Disa Sauter du département de psychologie de l’Université d’Amsterdam, ainsi que leurs collègues, ont étudié la relation entre 20 émotions et le bien-être pendant la pandémie de COVID-19 auprès de 24 221 participants dans 51 pays.

À lire Vous ne devinerez jamais comment l’art-thérapie transforme radicalement des vies stressées

définition des émotions et du bien-être #

Les émotions étaient définies comme étant des états fluctuants à court terme, tandis que le bien-être était défini comme reflétant l’évaluation globale que font les personnes de leur vie. Les 20 émotions étudiées qui pouvaient être liées au bien-être étaient l’admiration, le calme, la compassion, la détermination, l’empathie, la gratitude, l’espoir, l’amour, le soulagement, le plaisir sensoriel, la colère, l’anxiété, l’ennui, la confusion, le dégoût, la peur, la frustration, la solitude, le regret et la tristesse.

Méthodologie et résultats de l’étude #

Les chercheurs ont également mené une étude de réplication aux États-Unis et au Royaume-Uni ainsi qu’une étude longitudinale avec cent participants qui tenaient un journal quotidien. Quatre émotions positives étaient associées au bien-être, à la résilience et à la santé : le calme et l’espoir étaient également inversement liés à la détresse. Dans tous les pays, cinq émotions prédisaient systématiquement les changements ultérieurs dans le bien-être.

Le rôle du calme et de l’espoir #

Le calme et l’espoir étaient liés à un meilleur bien-être psychologique, tandis que l’anxiété, la solitude et la tristesse étaient liées à un bien-être inférieur. Le calme active le système nerveux parasympathique, responsable de la réponse de repos du corps. Ces résultats peuvent contribuer à renforcer les interventions individuelles et sociétales visant à améliorer le bien-être, conclut Disa Sauter.

Pistes pour des interventions efficaces sur le bien-être psychologique #

Compte tenu de ces résultats, plusieurs pistes peuvent être explorées pour améliorer le bien-être psychologique en période de crise. Parmi ces pistes, on peut notamment mentionner :

À lire Le bien-être au travail influence, selon des études, la productivité et l’efficacité des salariés

– La promotion d’activités relaxantes et apaisantes, comme la méditation, le yoga ou la pratique d’un loisir créatif. Ces activités peuvent favoriser le sentiment de calme et aider à contrer les émotions négatives telles que l’anxiété, la solitude ou la tristesse.

– Le développement d’initiatives visant à renforcer le soutien social et l’entraide entre les personnes, par exemple en créant des groupes de discussion et d’écoute mutuelle, ou en organisant des événements fédérateurs à distance. Ces actions peuvent contribuer à diminuer le sentiment de solitude et encourager l’échange d’émotions positives comme l’espoir et la gratitude.

– La communication régulière d’informations claires et rassurantes sur la situation, afin de réduire les incertitudes et la confusion, qui peuvent être sources d’anxiété et de stress. Une communication transparente permet également de renforcer la confiance dans les institutions et d’encourager un sentiment d’espoir.

Conclusion : importance du bien-être psychologique en temps de crise #

En définitive, il est essentiel de prendre en compte et d’agir sur le bien-être psychologique de la population lors de périodes de stress collectif telles qu’une pandémie ou une crise climatique. Les recherches menées par Rui Sun, Disa Sauter et leurs collègues montrent que certaines émotions, comme le calme et l’espoir, sont particulièrement importantes pour favoriser un meilleur bien-être général. Il est donc crucial de promouvoir des interventions individuelles et sociétales ciblant ces émotions pour aider les personnes à traverser ces périodes difficiles.

À lire En matière de Pilates, les techniques souvent sous-estimées