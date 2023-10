Les problèmes d’équilibre : Un défi pour notre corps

Les problèmes d'équilibre peuvent provoquer des étourdissements, donnant l'impression que la pièce tourne ou qu'on se sent léger et instable.

De nombreux systèmes corporels, tels que les muscles, les os, les articulations, la vision, l’organe de l’équilibre de l’oreille interne, les nerfs, le cœur et les vaisseaux sanguins, doivent fonctionner normalement pour que vous ayez un équilibre normal. Lorsque ces systèmes ne fonctionnent pas correctement, vous pouvez rencontrer des problèmes d’équilibre.

Causes fréquentes des problèmes d’équilibre #

De nombreuses conditions médicales peuvent entraîner des troubles de l’équilibre. Cependant, la plupart des problèmes d’équilibre résultent de problèmes avec l’organe de l’oreille interne responsable de l’équilibre. Parmi les signes et symptômes de problèmes d’équilibre, on peut citer :

Sensation de mouvement ou de rotation

Sensation de faiblesse ou de vertige

Perte d’équilibre ou d’instabilité

Sensation de flottement ou d’étourdissement

Changements dans la vision comme la vision trouble

Confusion

La VPPB et la maladie de Ménière #

Le vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB) se produit lorsque les cristaux de calcium dans l’oreille interne qui aident au contrôle de l’équilibre sont délogés de leur position normale et se déplacent ailleurs dans l’oreille interne. La maladie de Ménière, en plus des épisodes soudains et graves de vertige, peut causer une perte auditive fluctuante et des acouphènes ou une sensation désagréable dans l’oreille. Vous pouvez ressentir des vertiges ou une perte d’équilibre, mais les symptômes les plus courants sont la perte d’audition et les acouphènes.

Labyrinthite et le syndrome de Ramsay Hunt #

Ce trouble inflammatoire probablement causé par un virus peut affecter les nerfs dans la partie équilibrée de votre oreille interne. Également connu sous le nom de zoster oticus herpes, ce syndrome se produit lorsqu’une infection semblable à celle du zona affecte les nerfs faciaux près de l’une de vos oreilles ainsi que les nerfs auditifs et vestibulaire. Vous pouvez ressentir des vertiges sur des bateaux, des voitures, des avions ou lors de manèges dans les parcs d’attractions. Les symptômes ont souvent tendance à s’aggraver lorsque vous regardez des objets en mouvement, lisez un livre ou êtes dans des environnements visuellement complexes comme les centres commerciaux.

Les étourdissements : Causes et facteurs contributifs #

Le sentiment d’évanouissement ou de légèreté peut être associé à :

Hypotension orthostatique #

Se lever ou s’asseoir trop rapidement peut provoquer une baisse significative de la pression artérielle chez certaines personnes, entraînant une présyncope.

Perte d’équilibre ou instabilité #

La perte d’équilibre en marchant ou un sentiment d’insécurité peut être le résultat de :

Problèmes vestibulaires. Les anomalies de l’oreille interne peuvent provoquer une sensation de flottement ou de tête lourde et une instabilité dans l’obscurité.

Faiblesse musculaire et problèmes articulaires. Les muscles faibles et les articulations instables peuvent contribuer à votre perte d’équilibre.

Médicaments. La perte d’équilibre ou d’instabilité peut être un effet secondaire des médicaments.

D’autres causes possibles #

Une sensation de vertige ou de légèreté peut résulter de problèmes de l’oreille interne, de la dépression, de l’anxiété et de troubles psychiatriques, ainsi que de certains médicaments.

Mieux comprendre pour mieux prévenir et traiter #

La compréhension des problèmes d’équilibre et de vertiges est essentielle pour identifier la cause sous-jacente et mettre en place le traitement approprié. Il est important de consulter un professionnel de la santé pour un diagnostic précis et des conseils adaptés à votre situation.