Les meilleurs choix de vernis à ongles pour une manucure Halloween réussie en 2023

Lorsque l'automne approche et que les feuilles commencent à tomber, il est temps de penser à préparer sa parure pour Halloween.

Et quoi de mieux que d’afficher des ongles beaux et trendy lors de cette fête ?

Parmi les nombreuses options de vernis à ongles disponibles, voici les trois qui vous garantiront un look époustouflant en 2023.

Le tableau noir : une tendance incontournable pour vos ongles #

Qui n’aime pas le charme mystérieux du tableau noir, avec ses inscriptions effacées laissant place aux nouvelles idées ? Pourquoi ne pas l’utiliser comme source d’inspiration pour votre manucure Halloween en 2023 ? C’est ce que propose le premier choix de notre top 3 des meilleures teintes de vernis à ongles pour la période des monstres et des citrouilles.

Un rendu mat et sophistiqué #

La première particularité de ce vernis réside dans son rendu mat qui rappelle la surface légèrement rugueuse des tableaux noirs. Il s’agit d’un choix audacieux mais élégant, parfait pour celles qui recherchent une manucure originale tout en restant chic.

Des couleurs profondes et intenses #

Afin de coller parfaitement au thème Halloween, optez pour des teintes sombres telles que le noir, le bleu nuit ou encore le pourpre. Vous pouvez également ajouter des motifs d’inspiration gothique tels que des toiles d’araignée, des chauves-souris ou des croix pour renforcer l’esprit de la fête.

Floutez les lignes entre le tableau et vos ongles #

Pour un effet encore plus bluffant, n’hésitez pas à utiliser un pinceau fin et de la craie pastel blanche pour écrire quelques mots effrayants directement sur votre vernis mat, comme si vous aviez griffonné sur un véritable tableau. Faites ensuite quelques retouches pour donner l’impression que le texte s’est estompé avec le temps.

Le vernis Angelique Rolland : une manucure raffinée et ensorcelante #

Cette deuxième option n’est autre qu’un clin d’œil à la célèbre artiste française Angelique Rolland dont le talent ne cesse de séduire. Cette fois-ci, elle nous emmène dans un univers enchanté grâce à sa propre collection de vernis à ongles imaginée spécialement pour Halloween.

Des teintes sombres aux reflets chatoyants #

Les couleurs proposées par Angelique Rolland sont sombres et profondes tout en étant embellies par des micro-paillettes argentées donnant une dimension féérique à votre manucure. Parmi les différentes nuances disponibles, on retrouve notamment des verts sapin mystérieux, des gris anthracite envoûtants et des violets aubergine mystiques.

Personnalisez votre manucure #

Que vous préfériez les longs ongles pointus ou les courts arrondis, cette collection de vernis s’adaptera à toutes vos envies. N’hésitez pas à jouer avec les différentes teintes pour créer un effet dégradé, et ajoutez quelques strass sur un ou deux ongles pour une touche d’éclat supplémentaire.

Pinterest : puisez votre inspiration des tendances actuelles #

Si vous êtes en quête d’idées novatrices pour votre manucure Halloween, Pinterest est sans aucun doute l’endroit où vous devez explorer. Ce réseau social regorge d’exemples de manucures à couper le souffle réalisées par des passionnées du monde entier.

Les ongles squelette : un choix effrayant pour Halloween #

Commençons par une tendance très prisée ces dernières années : les ongles squelette. Afin d’obtenir ce look, il vous faudra un vernis sous-couche blanc et un top coat noir mat. Dessinez ensuite les contours des os avec un pinceau fin pour un résultat saisissant qui ne manquera pas de faire sensation lors de votre fête d’Halloween.

Les ongles galaxy : pour briller dans la nuit #

Si vous souhaitez éblouir tout le monde avec votre manucure, optez pour la tendance galaxy. Réalisez une base sombre, puis dégradez plusieurs couleurs telles que le bleu, le rose et le violet à l’aide d’une éponge. N’oubliez pas d’ajouter quelques touches de blanc pour représenter les étoiles étincelantes dans votre galaxie personnelle.

Les ongles sanglants : un classique indémodable #

Enfin, si vous recherchez une manucure parfaitement adaptée au thème Halloween, pourquoi ne pas jouer la carte gore en réalisant des ongles sanglants ? Pour cela, il vous suffit d’utiliser un vernis rouge vif ainsi qu’un pinceau fin pour créer un effet irrégulier imitant des gouttes de sang dégoulinant le long de vos ongles. Effet garanti !

Pour résumer, votre choix de vernis à ongles peut métamorphoser vos ongles en véritables œuvres d’art lors de la fête d’Halloween-2023. Alors n’hésitez plus et optez pour l’une de ces tendances afin de passer une soirée inoubliable tout en étant à la pointe de la mode !