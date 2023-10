Maîtrisez l’eye-liner pour un regard de chat envoûtant à Halloween 2023

Et quoi de mieux que de maîtriser l’art de l’eye-liner façon œil de chat ?

Que vous soyez débutante ou experte dans le domaine du maquillage, ces quatre tutoriels vous aideront à obtenir un regard inoubliable pour attirer tous les regards lors des festivités d’Halloween 2023.

Tutoriel n°1 : L’eye-liner classique en aile de chat #

L’eye-liner classique en aile de chat est un style intemporel qui ne manque jamais d’ajouter du charme à votre regard.

Pour réaliser ce look, il suffit de suivre ces étapes simples :

Commencez par tracer une ligne fine le long de vos cils supérieurs, en partant du coin interne de l’œil jusqu’au coin externe. Épaississez progressivement la ligne au fur et à mesure que vous vous approchez du coin externe de l’œil. Pour créer un effet d’aile, tracez une petite ligne diagonale vers le haut à partir du coin externe de l’œil. Reliez cette ligne à la ligne principale en traçant une autre petite ligne diagonale vers le bas, créant ainsi une forme d’aile inversée. Remplissez ensuite l’espace entre les deux lignes avec votre eye-liner pour obtenir un effet d’aile complet.

Astuces pour la réussite de cet eye-liner : #

Utilisez un eye-liner liquide avec une pointe fine pour un tracé précis et facile. Vous pouvez également utiliser du scotch ou du ruban adhésif comme guide pour créer une aile parfaite.

Tutoriel n°2 : L’eye-liner œil de chat double #

Si vous voulez un look plus audacieux et original, optez pour l’eye-liner œil de chat double. Voici comment réaliser ce style :

Suivez les étapes du tutoriel n°1 pour réaliser un eye-liner classique en aile de chat sur la paupière supérieure. Ensuite, tracez une deuxième ligne fine le long de vos cils inférieurs, en partant du coin interne de l’œil jusqu’à environ les deux tiers de votre œil. Ces deux lignes doivent être légèrement espacées, ce qui créera un effet œil de chat « ouvert ».

Astuces pour la réussite de cet eye-liner : #

Choisissez un eye-liner à base de gel pour plus de confort et de contrôle lors de l’application sur vos cils inférieurs. Vous pouvez aussi créer un léger dégradé avec votre eye-liner pour donner un effet encore plus mystérieux à votre regard.

Tutoriel n°3 : L’eye-liner œil de chat graphique #

Pour un look moderne et avant-gardiste, essayez l’eye-liner œil de chat graphique. Voici les étapes pour réaliser ce style :

Commencez par appliquer un eye-liner liquide ou gel noir sur la paupière supérieure, en suivant le tutoriel n°1 pour créer une aile de chat classique. Ajoutez ensuite des points d’eye-liner blancs juste au-dessus de la ligne noire, créant ainsi une ligne blanche « pointillée ». Ces points peuvent être de tailles différentes pour ajouter de l’intérêt au look. Terminez en reliant ces points avec un eye-liner blanc, créant ainsi une ligne graphique nette et audacieuse.

Astuces pour la réussite de cet eye-liner : #

N’hésitez pas à jouer avec les couleurs et à inverser les rôles, en utilisant par exemple un eye-liner blanc pour la première ligne, puis un eye-liner noir pour la ligne pointillée. Vous pouvez également ajouter d’autres éléments graphiques, comme des triangles ou des étoiles, pour un look totalement personnalisé.

Tutoriel n°4 : L’eye-liner œil de chat coloré #

Le cinquième matériau est l’eye-liner. Pour offrir un côté festif et amusant à votre maquillage d’Halloween, misez sur l’eye-liner œil de chat coloré. Pour réaliser ce look, suivez ces étapes :

Commencez par créer un eye-liner classique en aile de chat avec un eye-liner noir, comme expliqué dans le tutoriel n°1. Ajoutez ensuite de la couleur en superposant un eye-liner liquide coloré (rouge, vert, bleu, etc.) sur la ligne noire, laissant une fine bande du trait noir visible en dessous.

Astuces pour la réussite de cet eye-liner : #

Choisissez des couleurs vives et intenses pour que votre regard ressorte vraiment lors de vos festivités d’Halloween. Vous pouvez également jouer avec plusieurs couleurs pour créer un dégradé ou un effet arc-en-ciel.

Ces quatre tutoriels vous permettront de maîtriser avec succès l’eye-liner façon œil de chat pour Halloween 2023. Alors, quel modèle allez-vous choisir pour ensorceler vos invités ? N’hésitez pas à expérimenter et à vous amuser avec ces techniques pour créer votre propre style signature.