4 idées pour des manucures d’Halloween à couper le souffle en 2023

La période d'Halloween est une réelle occasion de s'amuser et de laisser libre cours à sa créativité. Les costumes, les accessoires et bien sûr, les manucures sont autant d'éléments qui contribuent à créer une ambiance terrifiante et divertissante lors de cette célébration.

Ainsi, nous vous proposons ici 4 idées de manucures pour ajouter une touche effrayante à vos ongles pendant Halloween 2023.

Idee n°1 : La manucure classique aux tons orangés #

Pour celles qui souhaitent rester dans une ambiance traditionnelle pour Halloween, rien de mieux qu’une manucure aux tons orangés. Pour réaliser cette manucure, vous aurez besoin de vernis orange, noir et blanc.

À lire Les meilleures palettes de maquillage pour un look époustouflant lors d’Halloween 2023

Etape 1 : Vernir vos ongles avec un vernis orange #

Commencez par appliquer sur l’entièreté de vos ongles une base de vernis orange.

Vous pouvez opter soit pour un ton uni ou encore pour un effet dégradé avec différentes nuances d’orange. Laissez sécher puis passez à l’étape suivante.

Etape 2 : Dessiner les détails noirs et blancs #

Avec un pinceau fin et du vernis noir, dessinez ensuite des détails tels que des toiles d’araignée, des chauves-souris ou encore des petits fantômes sur une ou plusieurs de vos ongles. Pour ajouter un peu plus de relief à votre manucure, n’hésitez pas à utiliser du vernis blanc pour dessiner quelques points lumineux et donner ainsi un effet 3D.

Idee n°2 : La manucure vampire chic #

Pour les adeptes des créatures de la nuit, cette manucure inspirée des vampires est faite pour vous. Avec ses tons élégants et son motif en dentelle, elle apportera une touche glamour à votre tenue d’Halloween.

À lire Retrouvez la sérénité après Halloween 2023 avec ces 7 recettes de bains relaxants

Etape 1 : La base bordeaux foncé #

Appliquez deux couches de vernis bordeaux foncé sur l’ensemble de vos ongles. Laissez bien sécher avant de passer à l’étape suivante.

Etape 2 : Le motif en dentelle noire #

A l’aide d’un pinceau fin et du vernis noir, dessinez délicatement un motif en dentelle sur différents ongles. Les motifs dentelle peuvent varier selon votre créativité, mais en général, ils formeront un réseau finement travaillé avec des formes géométriques et végétales.

Etape 3 : Ajout de strass et de perles #

Pour accentuer le côté sophistiqué de cette manucure, n’hésitez pas à ajouter quelques strass et perles sur vos ongles avec un peu de colle pour faux ongles. Privilégiez les couleurs assorties, comme le rouge foncé, le noir ou le crystal.

Idee n°3 : La manucure fantôme espiègle #

À lire 4 astuces incontournables pour un maquillage de zombie réussi à Halloween 2023

Cette manucure aux motifs de fantômes donnera à coup sûr une touche « cute » et espiègle à votre tenue d’Halloween, tout en restant dans la thématique de l’événement.

Etape 1 : Vernir vos ongles de différentes couleurs pastel #

Préparez vos ongles en choisissant des vernis aux teintes pastel, tels que le rose, le vert d’eau, le bleu ciel ou encore le lilas. Appliquez une couleur différente sur chaque ongle, en veillant bien à laisser sécher entre chaque couleur.

Etape 2 : Dessinez les petits fantômes blancs #

Munissez-vous ensuite d’un pinceau fin et du vernis blanc pour dessiner les fantômes. Ces derniers seront réalisés par des formes ovales blanches accompagnées de deux points noirs pour les yeux. Vous pouvez également varier la taille et l’expression des fantômes selon vos envies.

Idee n°4 : La manucure sorcière mystérieuse #

À lire Les 4 maquillages mystérieux à adopter pour Halloween 2023

Sombre et intrigante, cette manucure inspirée des sorcières vous plongera dans une atmosphère mystique et enchanteresse pour Halloween 2023.

Etape 1 : Vernissez vos ongles en noir #

La base de cette manucure sera un vernis noir intense, donc appliquez-en deux couches sur l’ensemble de vos ongles. Laissez bien sécher avant de passer à l’étape suivante.

Etape 2 : Les détails argentés #

Munissez-vous d’un pinceau fin et de vernis avec des paillettes argentées pour réaliser des motifs comme des étoiles, des lunes ou encore des spirales sur certains de vos ongles. N’hésitez pas également à réaliser un léger dégradé argenté le long des bords de vos ongles pour donner un effet fumée.

Avec ces quatre idées de manucures pour Halloween 2023, vous pouvez vous préparer à frissonner de plaisir tout en étant au top des tendances. Que ce soir pour une fête entre amis, une soirée à thème ou simplement pour s’amuser chez soi, ces manucures d’Halloween apporteront assurément une touche effrayante et stylée pour l’événement. Alors laissez libre cours à votre imagination et créez la manucure la plus terrifiante possible !

À lire Top 4 des lotions corporelles pour une peau terrifiante lors de vos soirées d’Halloween 2023