Les 4 maquillages mystérieux à adopter pour Halloween 2023

L'ambiance inquiétante et les costumes effrayants font partie intégrante de la fête d'Halloween. Afin de vous démarquer lors de cette soirée, un maquillage original et effets spéciaux sont de mise.

Dans cet article, nous avons sélectionné pour vous 4 maquillages mystérieux idéaux pour la soirée d’Halloween 2023.

Le maquillage de sorcière envoûtante #

Pour commencer, pourquoi ne pas opter pour un maquillage de sorcière atypique ?

Oubliez les sortilèges et potions maléfiques, et laissez place à une apparence ensorcelante qui fera tourner les têtes.

À lire 4 idées pour des manucures d’Halloween à couper le souffle en 2023

Étape 1 : préparer votre teint #

Tout d’abord, il est essentiel de bien préparer sa peau avant l’application du maquillage. Pour cela, nettoyez soigneusement votre visage avec un produit adapté à votre type de peau. Ensuite, utilisez un hydratant léger pour procurer bien-être et confort à votre épiderme.

Étape 2 : travailler la base #

Dans un second temps, appliquez une base de maquillage sur l’ensemble de votre visage afin d’unifier le teint et favoriser la tenue du makeup. Si vous souhaitez vous donner un air encore plus blafard, optez pour une tonalité légèrement pâle par rapport à votre carnation. Vous pouvez également choisir une base vert pâle pour accentuer l’aspect surnaturel.

Étape 3 : jouer avec les ombres et les lumières #

Afin de mettre en valeur vos traits tout en apportant un voile mystérieux à votre visage, utilisez des fards de différentes teintes pour sculpter votre visage. Des tons sombres dans le creux des joues, sur les tempes, et en dessous de la mâchoire, et des nuances claires au centre du front et sous les yeux.

Étape 4 : sublimer votre regard #

Pour compléter ce maquillage ensorcelant, misez sur un regard intense et hypnotique. Un smokey eyes noir vous conférera profondeur et mystère tandis qu’un khôl appliqué dans la muqueuse inférieure intensifiera votre regard.

À lire Les meilleures palettes de maquillage pour un look époustouflant lors d’Halloween 2023

Le maquillage de vampire séduisant #

En quête d’une allure élégante et menaçante ? Le maquillage de vampire est fait pour vous. Offrez-vous un regard ténébreux et une bouche ensanglantée qui ne laisseront personne indifférents.

Étape 1 : couvrir son visage de blanc #

Le teint cadavérique est essentiel dans ce type de maquillage. Utilisez donc un fond de teint très clair, voire blanc, pour obtenir ce résultat. N’hésitez pas à étendre l’application jusqu’au cou pour assurer une cohérence d’ensemble.

Étape 2 : accentuer les traits du visage #

A l’aide d’un fard à paupières gris foncé, soulignez le creux des joues, ainsi que les tempes et les ailes du nez. Un petit trait au niveau des coins extérieurs de la bouche rajoutera également un effet sinistre.

Étape 3 : intensifier le regard #

Appliquez un fard sombre (noir ou violet) sur toute la paupière mobile en étirant la matière vers l’extérieur pour accentuer l’effet mystérieux. Rajoutez une touche de doré au coin interne de l’oeil pour réveiller cette zone.

À lire Retrouvez la sérénité après Halloween 2023 avec ces 7 recettes de bains relaxants

Étape 4 : créer une bouche gourmande de sang #

Enfin, terminez ce maquillage par la touche finale : une bouche ensanglantée. Appliquez un rouge à lèvres foncé (rouge, bordeaux ou violet) puis ajoutez quelques gouttes de sang (réaliste ou non) aux coins de votre bouche pour un effet mordant.

Le maquillage de fantôme spectral #

Pour celles et ceux qui préfèrent une apparence plus éthérée, le maquillage de fantôme est tout indiqué. Parfait accord entre subtilité et frisson, il vous garantit une allure onirique à souhait.

Étape 1 : appliquer un fond de teint pâle et nacré #

Tout d’abord, choisissez un fond de teint clair lumineux pour donner un effet diaphane à votre peau. Pensez également à harmoniser le teint du cou et des épaules.

À lire 4 astuces incontournables pour un maquillage de zombie réussi à Halloween 2023

Étape 2 : définir les sourcils et les cils avec subtilité #

Ce maquillage étant plus doux que les précédents, il est recommandé d’y apporter une touche de féminité en travaillant les sourcils et les cils. Utilisez un pinceau biseauté fin pour remplir vos sourcils avec un fard légèrement plus foncé que leur couleur naturelle, puis soulignez vos cils supérieurs et inférieurs avec un crayon noir.

Étape 3 : ajouter une lueur mystérieuse autour des yeux #

Avec un pinceau fin et souple, appliquez un fard irisé (bleu, vert ou violet) autour des yeux en formant un halo. Estompez-le légèrement pour adoucir les contours.

Étape 4 : embellir les lèvres d’une brillance surnaturelle #

Des lèvres discrètement lumineuses viendront parfaire ce look spectral. Choisissez un gloss transparent étincelant pour obtenir cet effet sans trop charger le maquillage.

Le maquillage de momie terrifiante #

À lire Top 4 des lotions corporelles pour une peau terrifiante lors de vos soirées d’Halloween 2023

Enfin, si vous êtes plutôt du genre à vouloir faire frémir vos convives, pourquoi ne pas revêtir les bandelettes de la momie le temps d’une soirée ? Osez ce maquillage sobre et effrayant à souhait.

Étape 1 : masquer votre visage avec des fausses bandes #

Pour un effet trompe-l’œil réussi, créez l’apparence de faux bandages en utilisant un eyeliner blanc. Dessinez des lignes verticales et horizontales sur l’ensemble de votre visage pour réaliser cet effet. N’hésitez pas à varier l’épaisseur et la longueur des traits pour plus de réalisme.

Étape 2 : ombrer les creux et recoins du visage #

Afin de donner du relief à ce maquillage, estompez légèrement avec un pinceau fin certaines zones où se superposent les bandes. Utilisez un fard gris ou brun pour assurer une harmonie chromatique avec le reste du maquillage.

Étape 3 : souligner le regard d’un trait de khôl noir #

Avec cette mise en beauté particulière, le regard doit être perçant pour renforcer l’impression d’inquiétude généralisée. Optez pour un crayon khôl noir bien intense que vous appliquerez au ras des cils supérieurs et inférieurs.

Étape 4 : dessiner des stries sanglantes #

Pour la touche finale, ajoutez quelques éclaboussures de sang (réaliste ou non) sur certains croisements de bandelettes. Vous pouvez également étirer un peu ces stries sur les contours du visage pour amplifier l’effet terrifiant.

Ces 4 maquillages mystérieux ne manqueront pas de vous distinguer lors de la soirée d’Halloween 2023. Alors laissez libre cours à votre créativité et osez tenter ces looks aussi effrayants qu’envoûtants !