Retrouvez la sérénité après Halloween 2023 avec ces 7 recettes de bains relaxants

L'automne est là et Halloween 2023 vient tout juste de passer. Après les festivités, il est temps de retrouver un peu de calme et de sérénité.

Quoi de mieux pour cela que de profiter d’un bain relaxant aux senteurs automnales ?

Voici 7 recettes de bains relaxants à réaliser chez vous pour vous offrir ces moments de détente tant mérités.

1. Bain aux huiles essentielles d’orange douce et de cannelle #

Dans votre baignoire remplie d’eau chaude, versez quelques gouttes d’huile essentielle d’orange douce et de cannelle. Ces deux huiles sont reconnues pour leurs propriétés apaisantes, anti-stress et réchauffantes, parfaites pour décompresser après une longue journée. Prenez le temps de respirer profondément et de profiter des bienfaits de cette alliance envoûtante.

Pourquoi choisir l’orange douce ? #

L’orange douce possède également des propriétés purifiantes et tonifiantes pour la peau. De plus, son parfum sucré et acidulé ravira vos sens et vous procurera une agréable sensation de bien-être.

2. Bain aux flocons d’avoine et au miel #

Mélangez dans un bol deux cuillères à soupe de flocons d’avoine et une cuillère à soupe de miel liquide. Versez le tout dans un sachet en tissu fin (type gaze) et nouez-le. Placez ce sachet sous le robinet pendant que l’eau coule pour infuser votre bain. Laissez-vous envelopper par les bienfaits adoucissants et hydratants de ces deux ingrédients naturels pour une peau douce et nourrie.

Récupérez les flocons d’avoine après utilisation et incorporez-les à une recette de gommage maison ou ajoutez-les à un plat pour un apport supplémentaire en fibres !

3. Bain aux sels d’Epsom, lavande et bergamote #

Les sels d’Epsom sont reconnus depuis des siècles pour leurs propriétés relaxantes et détoxifiantes. Pour profiter pleinement de leur effet détente, versez deux poignées de sels d’Epsom dans votre bain chaud et ajoutez quelques gouttes d’huiles essentielles de lavande et de bergamote. Offrez-vous un pur moment d’évasion grâce à cette combinaison olfactive apaisante et équilibrante.

Connaissez-vous les autres bienfaits des sels d’Epsom ? #

Ils peuvent également être utilisés pour soulager les douleurs musculaires, stimuler la circulation ou encore comme exfoliant pour le corps.

4. Bain de lait et vanille #

Même Cléopâtre ne pouvait résister à un bain de lait pour prendre soin de sa peau ! Pour réaliser cette recette, versez deux tasses de lait en poudre dans votre baignoire et ajoutez une cuillère à café d’extrait de vanille. Relaxez-vous dans ce mélange onctueux et laissez-vous transporter par ses arômes délicats.

Bienfaits du lait : #

Riche en vitamines, minéraux et protéines, le lait possède des propriétés hydratantes, nourrissantes et adoucissantes. Il contribue également à éliminer les cellules mortes et à purifier la peau.

5. Bain au thé vert, citron et menthe poivrée #

Fraîcheur et vitalité sont au rendez-vous avec ce bain aux senteurs vivifiantes. Infusez deux sachets de thé vert dans une grande tasse d’eau chaude pendant une dizaine de minutes, puis versez le tout dans votre baignoire. Ajoutez quelques rondelles de citron frais et une poignée de feuilles de menthe poivrée pour revigorer vos sens.

Pourquoi opter pour le thé vert ? #

Le thé vert est riche en antioxydants et en polyphénols, ce qui lui confère des vertus anti-âge et protectrices pour la peau. De plus, son parfum subtil et légèrement herbacé apporte une sensation de bien-être immédiate.

6. Bain au chocolat chaud et pétales de rose #

Réchauffez votre corps et votre esprit avec ce bain gourmand à souhait. Faites fondre deux carrés de chocolat noir dans un peu d’eau chaude, puis ajoutez le mélange à votre bain en remuant bien pour éviter les dépôts. Parsemez votre eau de pétales de roses fraîches pour encore plus de romantisme et laissez-vous envelopper par cette ambiance cosy.

La détente procurée par l’eau chaude associée au pouvoir relaxant du chocolat et au côté apaisant des pétales de rose est une véritable invitation au lâcher-prise complet.

7. Bain moussant aux huiles essentielles d’eucalyptus et de romarin #

Dans un récipient, versez 200 ml de base lavante neutre (sans parfum) et ajoutez une dizaine de gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus globulus et de romarin. Mélangez bien et versez la préparation sous le robinet pendant que l’eau coule pour obtenir une belle mousse onctueuse. Plongez-vous dans cette bulle de relaxation au parfum frais et stimulant pour décompresser en toute légèreté.

Avec ces 7 recettes faciles à réaliser chez vous, offrez-vous un pur moment de détente après Halloween 2023. De l’évasion aux senteurs gourmandes en passant par la fraîcheur vivifiante, il ne vous reste plus qu’à choisir celle qui vous correspondra le mieux.