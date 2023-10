Trouver la coiffure parfaite pour accompagner votre costume d’Halloween 2023

Halloween approche à grands pas et il est temps de penser à votre costume et à la coiffure idéale pour le compléter.

Les possibilités sont nombreuses, mais comment trouver celle qui mettra réellement en valeur votre déguisement ?

Dans cet article, nous vous proposons 5 astuces coiffures qui sublimeront votre costume lors des festivités d’Halloween 2023.

1. Jouer avec vos cheveux naturels #

Avant de chercher des accessoires ou des perruques, pensez à explorer les possibilités offertes par vos cheveux naturels. La première étape consiste à bien connaître la texture, la longueur et l’épaisseur de vos cheveux.

Si vos cheveux sont bouclés ou ondulés, profitez de ces caractéristiques pour créer des coiffures texturées et volumineuses.

À l’inverse, si vous avez les cheveux lisses, misez sur la simplicité et réalisez des coiffures structurées et épurées.

Coiffures pour cheveux courts #

Si vous avez les cheveux courts, ne désespérez pas : cela ne signifie pas que votre choix de coiffure soit limité pour autant.

Vous pouvez jouer avec les accessoires, les headbands, les pinces ou encore les mini-chapeaux pour ajouter du style à votre coiffure.

De plus, les produits coiffants – tels que la cire ou le gel – sont vos alliés pour créer un effet décoiffé, plaqué ou hérissé.

Coiffures pour cheveux longs #

Pour celles et ceux qui ont des cheveux longs, profitez de cette longueur pour réaliser des tresses, chignons ou queues de cheval.

Par exemple, une queue de cheval haute et lisse peut accompagner à merveille un costume de super-héroïne, alors qu’un chignon bas et flou est parfait pour un look de sorcière mystérieuse.

2. Adopter les faux cheveux pour un effet bluffant #

Si vous souhaitez changer radicalement de tête pour Halloween, vous pouvez opter pour des faux cheveux, tels que des extensions, des postiches ou des perruques.

Ces accessoires permettent de créer des coiffures spectaculaires et originales sans abîmer votre chevelure naturelle.

Opter pour des extensions #

Les extensions de cheveux sont idéales si vous souhaitez ajouter de la longueur ou du volume à votre coiffure.

Vous pouvez choisir des extensions temporaires qui se clipsent, ce qui vous permettra de les enlever facilement en fin de soirée.

Pensez également à choisir des extensions de couleur pour un effet encore plus saisissant : violet, rouge, vert… Laissez libre cours à votre imagination !

Le pouvoir de la perruque #

La perruque est l’accessoire incontournable pour changer radicalement de tête en un clin d’œil. De plus, elle peut être réutilisée chaque année pour différents costumes.

Là encore, n’hésitez pas à jouer avec les couleurs et les textures, et choisissez une perruque qui tranche avec votre couleur de cheveux habituelle.

3. Utiliser des accessoires pour personnaliser votre coiffure #

Les accessoires sont souvent la touche finale qui permet de distinguer une coiffure ordinaire d’une coiffure d’Halloween réussie. Voici quelques idées d’accessoires pour sublimer votre costume :

– Des serre-têtes ornés de fleurs, d’araignées ou de plumes

– Des barrettes en forme de fantômes, de citrouilles ou de chauve-souris

– Un chapeau pointu pour un look de sorcière

– Une couronne de lauriers pour un déguisement d’empereur romain

Il est possible également de créer vos propres accessoires à partir de matériaux de récupération (tissus, rubans…).

4. Miser sur le maquillage capillaire #

Outre les accessoires, vous pouvez aussi utiliser du maquillage capillaire pour ajouter une touche d’originalité à votre coiffure.

Les sprays colorés, les craies pour cheveux ou les mascaras capillaires permettent de transformer temporairement la couleur de vos cheveux sans les abîmer.

Utilisez ces produits pour créer des mèches colorées, des racines décolorées ou des pointes foncées, et ainsi sublimer votre costume d’Halloween.

5. Jouer sur le contraste entre coiffure et costume #

Enfin, un dernier conseil pour réussir votre coiffure d’Halloween : n’hésitez pas à jouer avec les contrastes entre votre déguisement et votre coiffure.

Une coiffure simple et naturelle peut être la touche inattendue qui rendra votre costume encore plus terrifiant ou amusant. Inversement, une coiffure très élaborée apportera sophistication et originalité à un costume sobre et classique.

En conclusion, Halloween est l’occasion de laisser s’exprimer votre créativité et d’oser des coiffures que vous n’adopteriez pas au quotidien.

Plus vous prendrez le temps de réfléchir à la coiffure idéale pour accompagner votre costume, plus vous serez certain(e) de faire sensation lors des festivités d’Halloween 2023.