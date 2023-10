4 astuces incontournables pour un maquillage de zombie réussi à Halloween 2023

Voici 4 astuces essentielles pour un maquillage de zombie réaliste et terrifiant.

1. Préparez votre peau à recevoir le maquillage #

Pour que votre maquillage de zombie tienne toute la soirée, il est crucial de bien préparer votre peau. Commencez par nettoyer votre visage avec un nettoyant doux, puis appliquez une légère couche d’hydratant. Cela permettra au fond de teint de mieux adhérer à votre peau tout en assurant un rendu des couleurs plus homogène.

À lire Les meilleures palettes de maquillage pour un look époustouflant lors d’Halloween 2023

Base blanche : #

Le secret d’un maquillage de zombie réussi réside dans la base. La peau doit être pâle comme celle d’un mort-vivant. Pour cela, utilisez un fond de teint blanc, ou mélangez votre fond de teint habituel avec du blanc pour obtenir la couleur souhaitée. Appliquez-le uniformément sur l’ensemble du visage en insistant sur les zones où vous allez travailler les ombres, comme les tempes, les pommettes et les creux des joues.

Finitions mates : #

Pour éviter que votre maquillage ne brille et reste en place toute la soirée, terminez par passer un voile de poudre libre sur l’ensemble du visage. Privilégiez les poudres matifiantes qui donnent un aspect velouté à la peau.

2. Créez un regard de zombie avec des ombres sombres #

Le regard est l’un des éléments importants du maquillage de zombie. Pour obtenir des yeux creusés et menaçants, rien de mieux que de travailler les ombres autour de la paupière.

À lire Retrouvez la sérénité après Halloween 2023 avec ces 7 recettes de bains relaxants

Ombres noires et grises : #

Munissez-vous d’une palette de fards à paupières dans les tons sombres, tels que le noir et le gris anthracite. Utilisez un pinceau pour appliquer le fard foncé sur la paupière mobile et juste au-dessus du pli de la paupière. Estompez ensuite vers l’extérieur pour créer une illusion de profondeur.

Soulignez le contour des yeux : #

Avec un pinceau fin, tracez une ligne d’ombre noire suivant le ras des cils inférieurs et remontez légèrement vers les tempes. Cela accentuera davantage l’effet de regards creusés et fatigués. Enfin, ajoutez une pointe de fard blanc ou clair sous l’arcade sourcilière pour apporter un peu de lumière.

3. Sculptez votre visage avec des contours et des fausses blessures #

Pour donner un aspect décharné à votre visage, le contouring est la technique idéale.

Jouez avec les ombres et les lumières pour créer des creux et des reliefs.

À lire Les 4 maquillages mystérieux à adopter pour Halloween 2023

Contours sombres : #

Avec un pinceau biseauté et de l’ombre à paupière foncée ou du fard à joues taupe, marquez les os saillants tels que les pommettes, le nez, la mâchoire et les tempes. Estompez légèrement les contours pour éviter les démarcations trop tranchées.

Fausses blessures : #

Les cicatrices, plaies et autres écorchures ajoutent une touche d’horreur supplémentaire à votre maquillage de zombie. Utilisez un crayon rouge à lèvres, du fard à paupière rouge, ou des produits spécifiques comme le faux sang pour simuler des plaies ouvertes. Étalez légèrement les produits sur la peau pour obtenir un effet réaliste.

4. Soignez les détails pour un maquillage de zombie crédible #

Pour terminer votre maquillage de zombie, n’oubliez pas certains détails qui feront la différence et rendront votre déguisement encore plus effrayant.

Des lèvres desséchées : #

Les zombies n’étant pas réputés pour avoir une bonne hygiène buccale, tracez des lignes fines et irrégulières sur vos lèvres à l’aide d’un crayon à lèvres foncé. Pour accentuer le tout, appliquez un rouge sombre par petites touches.

À lire Top 4 des lotions corporelles pour une peau terrifiante lors de vos soirées d’Halloween 2023

Des veines apparentes : #

Avec un pinceau fin et du fard à paupière bleu-vert, dessinez des veines sur les tempes, les joues et le front. N’en faites pas trop pour conserver un aspect naturel.

Grâce à ces 4 astuces, vous devriez être en mesure de réaliser un maquillage de zombie impressionnant pour Halloween 2023. Il ne vous reste plus qu’à mettre la touche finale avec un costume adéquat et à profiter de votre soirée pour effrayer vos amis ou récolter un maximum de bonbons dans les rues !