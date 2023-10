En matière de Pilates, les techniques souvent sous-estimées

La méthode Pilates : Principe, bienfaits et conseils pour la pratique

Qu’est-ce que la méthode Pilates ? #

La méthode Pilates est une forme d’entraînement physique qui puise son inspiration dans le yoga, la danse et la gymnastique. Elle peut être pratiquée soit sur un tapis au sol, soit avec des équipements. Le principal outil utilisé, appelé Reformer, se compose d’un cadre en bois en forme de lit doté d’une plateforme coulissante, de poulies et d’autres accessoires.

Grâce à la polyvalence de ces équipements, des centaines d’exercices différents peuvent être réalisés.

Les exercices sont difficiles mais doux, sans mouvements brusques ni chocs. Au contraire, un programme d’exercices complet vise à activer tous les groupes musculaires alternativement, parfois en associations inhabituelles. Une attention particulière est portée aux exercices pour la région du bas du tronc que Joseph Pilates, le créateur de la méthode, appelait « la centrale énergétique ».

Principes fondamentaux de la méthode Pilates #

Les principaux principes de la méthode Pilates sont la concentration; le contrôle; le centrage; la respiration; le flux; la précision; la séquence; l’isolement.

Les bienfaits de la méthode Pilates #

Les avantages de cette méthode incluent l’amélioration de la force, de la souplesse, de la coordination et le maintien d’une bonne posture grâce à l’entraînement. Elle cible un renforcement musculaire profond car elle sollicite les muscles abdominaux et du dos. La méthode Pilates permet d’obtenir un ventre plat en travaillant sur les muscles abdominaux, ce qui favorise la perte de graisse dans cette région.

En 2011, une méta-analyse a montré que les sujets pratiquant le pilates ressentaient significativement moins de douleurs par rapport à ceux ayant effectué des interventions minimales ou faisant partie de groupes témoins. Cependant, aucune différence significative n’a été observée entre les traitements Pilates et les autres formes de traitements par l’exercice.

La méthode Pilates améliore également la santé globale en corrigeant la posture, en raffermissant et tonifiant les muscles, en développant la souplesse, en éliminant le stress grâce aux techniques de respiration, en améliorant la coordination et en prévenant les blessures causées par une mauvaise posture.

Efficacité pour les femmes atteintes de cancer du sein #

La méthode Pilates s’est révélée efficace pour améliorer la qualité de vie des femmes souffrant du cancer du sein. En 2010, une petite étude clinique randomisée a évalué l’efficacité de l’entraînement au Pilates sur la capacité fonctionnelle, la souplesse, la fatigue, la dépression et la qualité de vie chez 42 femmes atteintes de cancer du sein. La moitié d’entre elles pratiquaient le Pilates. Les auteurs ont conclu qu’un programme d’exercices de pilates est sûr et semble avoir des effets positifs sur la capacité fonctionnelle, la qualité de vie et la dépression.

Comment choisir un cours de Pilates et quelques exercices à pratiquer chez soi #

Il existe diverses institutions offrant des formations en Pilates Authentique, telles que le New York Pilates Studio affilié à l’United States Pilates Association. Stott Pilates propose également différents programmes pour les personnes possédant des connaissances de base ou souhaitant améliorer leurs compétences. Le Pilates n’étant pas une méthode protégée par une marque, il n’est pas réglementé par une organisation de contrôle.

Exercice de gym Pilates : Étirement double des jambes #

Position de départ : ramener les deux genoux vers la poitrine, placer les deux mains sur les chevilles, élever la tête avec le regard vers le nombril, puis inspirer. Plus les jambes sont étendues horizontalement et droites, plus l’exercice devient difficile.

Indications et contre-indications à la pratique du pilates #

En cas de douleurs chroniques pouvant être attribuées à des problèmes graves, il est conseillé de consulter un médecin ou un physiatre avant de commencer ce type d’entraînement. Joseph Pilates a inventé ce système d’exercices alors qu’il travaillait dans un hôpital en Angleterre pendant la Première Guerre mondiale en fixant des ressorts aux lits pour les patients immobilisés. Son studio new-yorkais a d’abord attiré des danseurs professionnels, puis des acteurs et des athlètes. La méthode Pilates n’est apparue au Québec qu’en 1992. Des professionnels de divers domaines l’utilisent non seulement pour l’entraînement physique sérieux requis par leur profession, mais également pour guérir des blessures causées par une usure excessive des articulations.

