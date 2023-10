Trouble du sommeil, ces 4 postures de yoga offrent une solution apaisante

Les 4 postures de yoga apaisantes pour contrer les troubles du sommeil #

armi celles-ci, on trouve le yoga, qui se révèle être une solution efficace et apaisante. En effet, pratiquer des postures de yoga permet de libérer les tensions, de réduire le stress et ainsi de faciliter l’endormissement. Voici donc 4 postures de yoga à adopter pour retrouver un sommeil réparateur.

La posture de l’enfant (Balasana) #

Cette posture est idéale pour se recentrer et calmer le système nerveux. Elle permet également de détendre le dos et les épaules tout en étirant doucement les hanches et les cuisses. Pour effectuer cette position, asseyez-vous sur vos talons, avec les genoux légèrement écartés et les pieds joints. Penchez le buste vers l’avant en laissant les bras tendus devant vous, paumes et front au sol. Restez dans cette position quelques minutes en respirant calmement et profondément, laissant ainsi vos tensions s’évacuer.

La torsion couchée (Supta Matsyendrasana) #

Elle permet d’étirer et de détendre le dos, les épaules et les hanches, tout en favorisant une bonne digestion. Allongez-vous sur le dos, ramenez vos genoux vers votre poitrine puis étendez vos bras en forme de « T ». Tout en gardant le dos droit, laissez vos genoux tomber sur le côté gauche de votre corps, tournez la tête vers la droite et fermez les yeux. Après quelques minutes, changez de côté pour pratiquer cette torsion de l’autre côté. Cette posture, qui stimule également la circulation sanguine, est bénéfique pour réduire l’anxiété et préparer le corps au sommeil.

La chandelle (Sarvangasana) #

Cette inversion douce permet d’activer la circulation sanguine et de faire redescendre le rythme cardiaque, tout en détendant le dos et les épaules. Elle est également bénéfique pour lutter contre une mauvaise digestion, fréquent lors des difficultés d’endormissement. Pour réaliser cette posture, allongez-vous sur le dos, puis à l’aide de la force abdominale, ramenez vos genoux vers vous et hissez vos jambes le plus haut possible, sans soulever les épaules du sol. Gardez cette position en prenant soin de bien respirer pendant quelques minutes avant de reposer doucement les pieds au sol. En favorisant la détente musculaire, la chandelle facilite la transition vers le sommeil.

Le cobra (Bhujangasana) #

Idéale pour ouvrir la cage thoracique et libérer les tensions accumulées dans le dos et les épaules, cette posture apporte une sensation de bien-être et aide à se détendre avant de dormir. Pour la pratiquer, allongez-vous sur le ventre, placez vos mains sous vos épaules et pliez légèrement les coudes. En poussant le sol avec les bras, soulevez doucement le haut du corps tout en gardant la tête bien alignée avec la colonne vertébrale. Respirez profondément pendant quelques secondes puis revenez lentement à la position initiale.

En conclusion, intégrer ces 4 postures de yoga dans sa routine quotidienne peut aider à lutter contre les troubles du sommeil. Pratiquées de manière régulière et associées à d’autres méthodes relaxantes telles que la méditation ou la lecture, elles offrent une solution apaisante pour retrouver un sommeil réparateur. N’hésitez pas à consulter un professeur de yoga pour vous accompagner dans votre pratique et veiller à effectuer les postures correctement.