Augmentation du risque d’AVC, le lien avec les troubles du sommeil chez les jeunes

Les symptômes d’insomnie pourraient augmenter le risque d’AVC chez les jeunes #

L’insomnie, un fléau répandu aux États-Unis #

Aux États-Unis, l’insomnie touche plus du tiers de la population, mais le lien entre les symptômes de l’insomnie et les AVC demeure peu étudié et le mécanisme sous-jacent incertain, notent les auteurs de l’étude.

Cette recherche porte sur des données issues d’une enquête menée auprès d’Américains âgés de 50 ans et plus et de leur conjoints entre 2002 et 2020. Les chercheurs se sont notamment intéressés à ceux qui ont signalé avoir des difficultés à s’endormir, à rester endormis, à se réveiller trop tôt et à ne pas avoir un sommeil réparateur. Ils ont ainsi observé que les personnes présentant plusieurs de ces symptômes avaient un risque accru d’AVC.

Des résultats préoccupants chez les jeunes adultes #

Durant la période de suivi de l’enquête, plus de 2 000 accidents vasculaires cérébraux ont été enregistrés. Les chercheurs ont constaté qu’un risque accru d’AVC était observé chez les participants ayant des scores d’insomnie allant de 1 à 4 et de 5 à 8, comparativement à ceux n’ayant aucun symptôme d’insomnie. De plus, cette hausse du risque d’AVC serait davantage préoccupante chez les jeunes adultes atteints de troubles du sommeil.

À lire Mal dormir et genre, une étude révèle l’impact accru des troubles du sommeil chez les femmes

Le Dr Wendemi Sawadogo, auteur de l’étude et membre de l’Académie américaine de neurologie, explique ainsi : « Il existe de nombreuses thérapies qui peuvent aider les gens à améliorer la qualité de leur sommeil. Déterminer quels problèmes de sommeil entraînent une augmentation du risque d’AVC peut permettre des traitements plus précoces ou des thérapies comportementales pour les personnes ayant des difficultés à dormir et potentiellement réduire leur risque d’AVC plus tard dans la vie. »

L’importance d’une prise en charge adaptée des troubles du sommeil #

Les conséquences de l’insomnie sur la santé sont multiples et variées. Elles incluent notamment un impact négatif sur la mémoire, la concentration, l’humeur et le système immunitaire, ainsi que sur la qualité de vie en général. Les troubles du sommeil doivent donc être pris au sérieux et traités de manière appropriée, surtout lorsque l’on connaît désormais le lien entre ces troubles et le risque d’accident vasculaire cérébral chez les jeunes.

Dans ce contexte, il est essentiel d’établir un diagnostic précis et de mettre en place des traitements adaptés, selon les besoins et les caractéristiques de chaque patient. Des thérapies comportementales et cognitives, comme la relaxation progressive, la restriction du temps passé au lit ou encore la thérapie d’acceptation et d’engagement, peuvent être proposées en première intention. Dans certains cas, des médicaments hypnotiques pourront également être prescrits, bien qu’ils soient souvent réservés aux situations aiguës et à un usage ponctuel.

Prévenir l’insomnie chez les jeunes : quelques conseils #

Pour prévenir les troubles du sommeil chez les jeunes adultes, il est important de respecter quelques règles d’hygiène du sommeil. Parmi celles-ci :

À lire Liens entre AVC et sommeil perturbé, des chercheurs alertent sur un danger accru

Respecter des horaires réguliers de coucher et de lever ;

Favoriser un environnement propice au sommeil (chambre calme, sombre, température adéquate) ;

Éviter les excitants le soir (café, thé, tabac, écrans…) ;

Pratiquer une activité physique pendant la journée et éviter les efforts intenses avant de se coucher ;

Adopter des techniques de relaxation ou de gestion du stress si nécessaire.

Le dépistage précoce et la prise en charge adaptée des symptômes d’insomnie chez les jeunes adultes sont donc essentiels pour réduire le risque d’accident vasculaire cérébral et améliorer leur qualité de vie au quotidien.