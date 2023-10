Troubles du sommeil : les pistes naturelles, 6 méthodes pour améliorer vos nuits

Troubles du sommeil : Les solutions naturelles pour améliorer vos nuits #

Confronter ces problèmes est vital pour soutenir un mode de vie sain et productif. Dans cet article, nous explorerons diverses méthodes pour acquérir le sommeil dont vous avez besoin sans avoir recours à des hypnotiques potentiellement dangereux.

L’abandon progressif des hypnotiques nuisibles #

Dr. Patrick Lemoine conseille contre l’utilisation d’hypnotiques tels que les benzodiazépines et autres produits comparables, qui ont été liés à une diminution de l’espérance de vie, une altération de la mémoire, un risque accru d’accidents vasculaires cérébraux, et d’autres effets néfastes. Une meilleure alternative serait de réduire graduellement la consommation de ces médicaments selon une méthode spécifique, telle que la réduction de l’apport quotidien d’un quart de comprimé chaque mois jusqu’à élimination complète.

Les remèdes naturels peuvent être utilisés au besoin pour aider les personnes à éviter ou à diminuer leur dépendance aux hypnotiques puissants. Un exemple courant serait la racine de valériane, qui a prouvé un effet positif sur les troubles du sommeil et l’anxiété. Il est préférable de prendre cette racine sous forme de comprimé de 400 mg, plutôt qu’en tisane, pour éviter une consommation excessive de liquides avant de se coucher et réduire les réveils nocturnes pour uriner. Pour un effet maximal, un traitement d’un mois est recommandé.

Melatonine : Une alternative naturelle et sans danger #

L’hormone naturelle mélatonine est considérée comme une option viable pour faciliter l’endormissement sans effets secondaires ni dépendance. Des études ont déjà montré son efficacité dans la version à libération prolongée chez les personnes de plus de 55 ans, Renaud bffe0b17b689e0343a8d7efd874da60c5c9e1fb6

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes appelle à utiliser cette hormone en respectant certaines règles : elle doit contenir au moins 0,5 mg par dose pour être efficace contre les effets du décalage horaire et ne pas dépasser 2 mg par jour pour réduire le temps d’endormissement.

Certaines formulations innovantes offrent également un soutien prolongé face aux réveils nocturnes, telles que Chronobiane LD avec 1,9 mg à libération retardée, disponible sans ordonnance dans les pharmacies.

Thérapie cognitivo-comportementale en ligne #

Presque aussi efficaces que les consultations en personne, les entretiens en ligne offre une bonne alternative pour ceux en manque de thérapeutes compétents pour traiter ces problèmes. Des applications virtuelles comme Kanopée ont été développées par des médecins pour fournir un soutien aux personnes souffrant de troubles du sommeil.

Techniques de relaxation pour lutter contre l’anxiété avant de dormir #

Le yoga est considéré comme une technique de relaxation efficace permettant d’améliorer la qualité du sommeil et de réduire les douleurs articulaires. Bien qu’il existe des applications en ligne permettant de pratiquer le yoga à domicile, il est préférable de commencer par suivre les conseils d’un professionnel qui peut recommander des postures adaptées.

De plus, la méthode de respiration 4-7-8 qui consiste à inspirer pendant 4 secondes, retenir sa respiration pendant 7 secondes et expirer en appuyant la pointe de la langue contre les dents supérieures pendant 8 secondes, pourrait aider à combattre le stress et les ruminations précédant l’endormissement.

Adopter de bonnes habitudes quotidiennes #

Pour améliorer son sommeil, il est nécessaire d’adopter plusieurs bonnes habitudes, telles que respecter des horaires réguliers de coucher et de lever, maintenir une alimentation saine, faire de l’exercice tous les jours et limiter l’utilisation des écrans. L’adoption de ces stratégies peut aider à prévenir les problèmes de sommeil et contribuer à une vie quotidienne plus équilibrée.

En fin de compte, il est essentiel de trouver des solutions naturelles et durables pour gérer et résoudre les troubles du sommeil. L’utilisation d’options non médicamenteuses telles que les remèdes naturels, la mélatonine encourageant certains troubles du sommeil à recourir à des alternatives aux hypnotiques potentiellement néfastes. En combinant ces stratégies avec une bonne hygiène de vie quotidienne et un suivi thérapeutique en ligne selon les besoins, les personnes souffrant d’insomnie pourront se donner toutes les chances de trouver le repos dont elles ont besoin.