Impact des troubles du sommeil, une évaluation des conséquences professionnelles et organisationnelles

La priorité d’une bonne nuit de sommeil pour les Français #

Selon une enquête Harris pour RTL-L’Observatoire santé PRO BTP, 48% des Français interrogés considèrent qu’un bon sommeil est leur première préoccupation pour une bonne santé, devant l’alimentation équilibrée et l’activité physique.

Une étude menée par la National Sleep Foundation montre qu’un sommeil de qualité peut être caractérisé selon plusieurs critères : dormir au moins 85% du temps total passé au lit ; s’endormir en moins de 30 minutes ; se réveiller au maximum une fois par nuit ; et ne pas dépasser 20 minutes.

Les facteurs qui contribuent à la dette de sommeil #

Il n’est pas surprenant que l’hyper-connectivité, ainsi que le bruit, la lumière excessive ou encore l’augmentation du temps de transport, entre autres, aient un impact notable sur nos habitudes de sommeil. La privation de sommeil augmente alors les risques de prise de poids, de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires, sans parler des risques accrus de maladies chroniques.

À lire Mal dormir et genre, une étude révèle l’impact accru des troubles du sommeil chez les femmes

L’exposition excessive aux écrans est également très néfaste pour le sommeil et peut entraîner des troubles de la mémoire et de la concentration ou un risque accru d’erreurs au travail.

À titre de comparaison, être éveillé pendant 17 heures consécutives équivaut à un taux d’alcoolémie de 0,5g/l d’après l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance.

Les conséquences des troubles du sommeil sur le travail #

Les problèmes de sommeil peuvent compromettre l’intégrité physique et la santé mentale des salariés et engendrer à la fois des coûts individuels et sociaux.

56% des personnes interrogées par l’INSV déclarent que leurs problèmes de sommeil engendrent au moins une nuisance sur leur lieu de travail, et pour 8%, cela entraîne une absence d’au moins une fois par an. Une étude portant sur le lien entre sommeil et absentéisme a même montré la prévalence de l’insomnie dans l’absentéisme : concernant les absences d’au moins une semaine, il a été constaté que 50% étaient des insomnies chroniques.

À lire Liens entre AVC et sommeil perturbé, des chercheurs alertent sur un danger accru

Ainsi, un travailleur sur cinq souffrirait d’insomnie.

Le coût économique des troubles du sommeil pour les entreprises #

Cette même étude a également mis en évidence les coûts supplémentaires annuels pour les entreprises liés à l’absentéisme dû aux problèmes de sommeil : +233 euros par employé pour le maintien des salaires et une perte moyenne de productivité estimée à +1062 euros par an, soit un coût total additionnel par employé de près de 1300 euros par an en moyenne.

Comment améliorer la prise en charge des troubles du sommeil chez les travailleurs ? #

Pour prévenir et mieux gérer les problèmes de sommeil dans le monde professionnel, il est essentiel d’éduquer à la fois les employeurs et les employés sur l’importance du sommeil pour la santé globale. Les entreprises doivent être encouragées à mettre en place des mesures favorisant un environnement de travail plus sain , notamment en limitant l’exposition aux écrans ou en proposant des espaces de détente propices à la récupération durant les pauses. Les employés, quant à eux, peuvent adopter des habitudes de vie plus saines en privilégiant une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et une hygiène de sommeil stricte, comme se coucher et se lever à des heures fixes.

Les troubles du sommeil sont un véritable enjeu de santé publique et ont un impact considérable sur la qualité de vie professionnelle et personnelle des travailleurs français. Il est donc indispensable de prendre conscience de l’impact des troubles du sommeil et d’évaluer leurs conséquences professionnelles et organisationnelles. À travers une approche éducative et préventive, les entreprises, les travailleurs et les politiques publiques peuvent contribuer à une meilleure gestion de ces problèmes et ainsi améliorer la productivité au travail et la qualité de vie en général.

À lire Troubles du sommeil : les pistes naturelles, 6 méthodes pour améliorer vos nuits