Vernis à Ongles Rouge Université de Boston : La Couleur Tendance de l’Automne 2023

Une couleur audacieuse pour la saison automnale #

La saison estivale nous encourage davantage à opter pour des couleurs vives, tandis qu’en automne et en hiver, nous préférons les nuances plus sombres comme le brun, le gris ou le kaki. Cependant, cette année, un ton particulièrement vibrant est à l’honneur pour cet automne 2023. Il s’agit du rouge Université de Boston qui est sans conteste la couleur incontournable pour sublimer vos ongles.

Des ongles rouges séduisants, quelle que soit leur forme #

Ce rouge profond convient parfaitement aux ongles très courts comme aux ongles longs et peut être porté sur différentes formes d’ongles, tels que les carrés ou les amandes. De plus, cette teinte de vernis n’a jamais été aussi tendance grâce à la théorie du rouge à ongles née sur TikTok, selon laquelle les personnes portant du vernis rouge seraient plus attirantes et magnétiques. Nul doute que vous attirerez tous les regards avec cette nuance éclatante en cette saison automnale !

L’originalité de la French manucure au rouge Université de Boston #

Si vous souhaitez ajouter une touche d’originalité à votre manucure rouge, optez pour la French manucure rouge. Au lieu de colorer simplement les pointes de vos ongles avec un vernis blanc, choisissez la teinte rouge Université de Boston. Cette version revisitée de la célèbre technique de manucure apportera une touche chic et tendance à votre allure tout en mettant l’accent sur le caractère audacieux de cette couleur.

Les autres couleurs tendance pour compléter votre collection automnale #

Bien que le rouge Université de Boston soit la vedette de cette saison, d’autres nuances viendront complimenter cette teinte. Pour celles qui souhaitent varier les plaisirs ou qui préfèrent des options plus sobres, voici quelques alternatives :

Nuances terreuses : Les bruns, ocres ou beiges sont des choix sûrs et intemporels pour accompagner vos tenues automnales, apportant une certaine douceur à votre style.

Les bruns, ocres ou beiges sont des choix sûrs et intemporels pour accompagner vos tenues automnales, apportant une certaine douceur à votre style. Gris : Le gris est une autre option élégante pour cette saison, qu’il s’agisse d’un ton ardoise ou charbon. Particulièrement adapté aux jours nuageux, il ajoutera une belle harmonie à l’ensemble de votre look.

Le gris est une autre option élégante pour cette saison, qu’il s’agisse d’un ton ardoise ou charbon. Particulièrement adapté aux jours nuageux, il ajoutera une belle harmonie à l’ensemble de votre look. Kaki : Entre vert et brun, le kaki fait également partie des incontournables de l’automne, contrastant à merveille avec les feuilles orangées et évoquant des ambiances boisées et chaleureuses.

Entre vert et brun, le kaki fait également partie des incontournables de l’automne, contrastant à merveille avec les feuilles orangées et évoquant des ambiances boisées et chaleureuses. Vert foncé : Si vous êtes à la recherche d’une teinte solide mais originale, le vert bouteille sera votre allié idéal pour composer un style impeccable tout au long de la saison.

Ainsi, bien que le rouge Université de Boston soit la couleur phare du vernis à ongles en cette automne 2023, rien ne vous empêche d’explorer ces autres nuances et de les assortir avec vos tenues pour créer un look cohérent et adapté à votre personnalité.

Prenez soin de vos ongles pour mieux arborer vos couleurs préférées #